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Tras la fake news de Jorge Messi, Luzu echó a "todos los responsables" y Flor Peña decidió renunciar al programa

Nico Occhiato había anticipado que la situación ameritaba "una revisión interna y una sanción contundente". La actriz había confirmado al aire que el padre de Lionel Messi había muerto y la producción le había aclarado: "No está confirmado".

Nico Occhiato

Nico Occhiato, fundador de Luzu TV.

Luzu TV decidió despedir a "todos los responsables" del programa El show del verano, donde Florencia Peña confirmó al aire de forma errónea la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel. "Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado", publicó Occhiato en X.

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"Es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", definió el canal de streaming en el comunicado y reafirmó su compromiso con una comunicación "responsable, respetuosa y rigurosa".

La familia Messi había publicado un comunicado para confirmar que Jorge Messi se encuentra "recuperándose y evolucionando favorablemente", tras el furcio en el canal de streaming, y había pedido "responsabilidad, prudencia y humanidad".

"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", habían advertido los Messi en su comunicado.

Cómo se excusó Florencia Peña tras confirmar erróneamente la muerte de Jorge Messi

La actriz había descargado la responsabilidad del hecho en la producción y sostuvo: "Repetí lo que me pidieron que diga". Al ser consultada por la "sanción" que había anticipado Occhiato, había aclarado: "No a mí, la cuestión es con la producción, la sanción le corresponde a la producción. Yo pedí que no tomen ninguna represalia".

"Las personas que se tienen que hacer responsables ya están hablando con la empresa, no quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien se tiene que hacer responsable", había detallado Peña al móvil de LAM y remarcado: "Nico es muy amigo de la familia y también está muy dolido por lo que pasó".

La conductora había reconocido, entre lágrimas: "No se me ocurrió pensar que lo que me estaban diciendo por cucaracha no era cierto".

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