Yanina Latorre liquidó a Florencia Peña por la fake news de Jorge Messi: "Me da vergüenza ajena" La conductora no se guardó nada, apuntó contra Flor y cuestionó el rol que la actriz desarrolla en LUZU. Agregar C5N en









Yanina Latorre, apuntó sin piedad contr Florencia

Yanina Latorre apuntó sin piedad contra Flor Peña luego de anunciar al aire que el papá de Lionel Messi había fallecido, “vergüenza ajena”.

Durante la mañana, Florencia Peña cometió un grave error al anunciar al aire, que Jorge Messi había fallecido. La noticia generó una gran conmoción en el estudio hasta que, minutos después, advirtieron que se trataba de una fake news.

Todo ocurrió durante la emisión del ciclo, El Show del Verano, programa que conduce con Marley. En un momento, Flor interrumpió una conversación con tono serio, “chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", lanzó con preocupación.

#Luzutv | Informa Flor Peña que habría fallecido el Papá de Leo Messi pic.twitter.com/su3TQFdDAl — Topcito5 (@topcito5) June 18, 2026 De manera inmediata, empezaron a surgir cuestionamientos por parte de la producción, "¿pero fue de golpe? ¿Qué pasó?", preguntó Peña, impactada por la supuesta novedad. Incluso, llegó a nombrar sobre las supuestas consecuencias que podría tener para el futbolista en plena competencia, "duro, ¿no? En el medio del Mundial. Se va a tener que ir", comentó.

Inmediatamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales y los usuarios no la perdonaron. Fueron muchos los periodistas que cuestionaron duramente su rol frente a un medio de comunicación y cómo pudo dar una información de semejante magnitud al aire sin haber chequeado. Una de las más criticadas fue Yanina Latorre, quien apuntó con dureza contra la conductora.