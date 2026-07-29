Sin filtro: el chiste subido de tono que hizo Lali al aire e incomodó a Pedro Rosemblat

La cantante sorprendió con un chiste fuerte durante una transmisión en vivo y provocó carcajadas en el estudio. La reacción del conductor.

La espontaneidad de Lali Espósito volvió a convertirse en uno de los temas más comentados de las redes sociales luego de una inesperada intervención en un programa de streaming que conduce su pareja, Pedro Rosemblat . En plena transmisión en vivo, la artista envió un audio con un chiste subido de tono que sorprendió tanto al conductor como al resto del equipo, provocando una mezcla de carcajadas, sorpresa e incomodidad.

El episodio rápidamente se viralizó en plataformas digitales y volvió a demostrar el impacto que generan las apariciones públicas de la cantante, incluso cuando no está presente en el estudio. El momento comenzó cuando Pepe anticipó al aire que había recibido un mensaje de Lali, aunque admitió que no se animaba a contar el contenido frente a las cámaras.

" Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar. Así que, si te animás, mandá un audio. Aparte, agresivo ", expresó en Gelatina entre risas, dejando en evidencia que el remate excedía los límites del humor que estaba dispuesto a compartir personalmente. Esa introducción elevó la expectativa de la audiencia y preparó el terreno para uno de los momentos más comentados del programa.

Cuando finalmente sonó el audio, Lali Espósito tomó el protagonismo con total naturalidad. " ¿Sabés cómo te dicen a vos? Rock Nacional ", lanzó la cantante, antes de completar el remate con una frase que desató una explosión de risas en el estudio: " ¡Veinte años sin Pappo! ".

La ocurrencia sorprendió a todos los presentes y dejó a Pedro Rosemblat visiblemente avergonzado, aunque sin poder contener la risa frente a la reacción generalizada del equipo. La escena se multiplicó rápidamente en redes, donde miles de usuarios destacaron el humor descontracturado y la complicidad de la pareja. Tras el audio, el conductor intentó cerrar el episodio sin ocultar su sorpresa. " Es de un mal gusto ", comentó entre carcajadas, una frase que terminó alimentando aún más la repercusión del momento.

Vino Adrián Lakerman con la segunda parte de "Los mejores contadores de chistes". Pero no se esperaba esta participación especial... pic.twitter.com/TR8ZKeDMjS — Gelatina (@somosgelatina) July 28, 2026

Lali bancó a Rosalía tras el escándalo

Mientras su participación en Gelatina dominaba las conversaciones en redes, Lali Espósito también volvió a ser noticia por pronunciarse sobre la polémica que involucró a Rosalía tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La artista española había recibido fuertes cuestionamientos luego de realizar un repost en TikTok de un video publicado por Mía Khalifa, situación que generó una intensa discusión entre seguidores argentinos.

Sin embargo, Lali optó por bajar el tono de la controversia y defendió públicamente a su colega, marcando una postura basada en el conocimiento personal que tiene de la cantante catalana.

En una entrevista con Intrusos, la intérprete explicó primero que no fue convocada para cantar nuevamente el himno argentino en la final del Mundial. "Me preguntaron dónde estaba y yo dije vacacionando, pero entiendo que ya tenían todo eso armado. María Becerra la rompió toda, divina, una reina. Después no tengo idea de la interna de eso", afirmó, dejando en claro que no existió ningún conflicto por su ausencia y aprovechando para elogiar la actuación de María Becerra.

Al referirse específicamente a la situación de Rosalía, Lali Espósito fue contundente. "Ella no subió ningún video, le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces en redes likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco y me parece una persona amorosa y puedo dar fe que es respetuosa de nuestro país", sostuvo.

La cantante remarcó que, según su experiencia personal, la artista española no tuvo intención de enviar un mensaje ofensivo hacia la Argentina y consideró que muchas críticas se originaron a partir de interpretaciones apresuradas.

Finalmente, Lali cuestionó la dinámica de las cancelaciones en las redes sociales y pidió analizar el episodio con mayor perspectiva. "Esta cosa medio exagerada de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar y una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada y está en su derecho también", afirmó.

Luego profundizó su análisis: "Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, ahí sí diría que está equivocada, pero no fue el caso, le puso un repost". Como cierre, dejó una definición que sintetizó su postura: "Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle".