El descargo de Florencia Peña por lo que dijo sobre el padre de Lionel Messi: "A veces te podés comer la curva"

La conductora reconoció que informó por error la muerte de Jorge Messi durante su programa en Luzu TV. "Ojalá que pueda recuperarse", expresó.

La conductora Florencia Peña reconoció que informó por error la muerte del padre de Lionel Messi , Jorge, durante su programa en el streaming Luzu TV, por lo que recibió varias críticas en las redes sociales en medio de los rumores sobre el cuadro de salud del progenitor del astro.

Florencia Peña confirmó que renunció a Luzu tras la fake news sobre Jorge Messi: "Soy parte del error"

Durante su descargo, Peña admitió su equivocación por comunicar erróneamente el deceso de Jorge Messi: "Che, fake. Me lo tiraron por acá. Ojalá que no, que sea fake. Esto es lo que está pasando también hoy en la comunicación. Ya no entendés bien qué es fake y qué es real. Hay que poner todo en tela de juicio. Antes de que muriera el Indio, hubo una fake de que había tenido un ACV. A veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas".

La conductora había tenido un desafortunado comentario al aire, donde confirmó la muerte del padre del 10: "Chicos, no quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá Messi". Mientras el panel permanecía incrédulo ante la noticia, la conductora, mientras hablaba al aire con la producción, preguntó : "Pero fue de golpe. ¿Qué pasó? En el medio del Mundial, se va a tener que ir".

La noticia tomó notoriedad enseguida: después de haberse hecho viral, en redes sociales criticaron duramente tanto a la conductora como al canal de streaming por no haber actuado con responsabilidad ante una noticia de tanta sensibilidad.

#LuzuTv | Flor Peña y la producción de El Show del Verano piden disculpas por informar la noticia fake que circulaba por las redes sobre el papa de Leo Messi. pic.twitter.com/XkWUJzYdHN

Por su parte, el fundador y director de Luzu TV, Nicolás Occhiato, lanzó un tuit para repudicar completamente el accionar de Peña: "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo".

“Mi desacuerdo es total", aseguró y dejó en claro que ahora habrá "una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

En medio de los rumores sobre el cuadro de salud del padre de Lionel Messi, la familia emitió un comunicado confirmar que se encuentra “recuperándose y evolucionando favorablemente”. Además, expresaron su malestar “por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se trató el tema.

Asimismo, manifestaron que “la familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

Sin dar detalles sobre donde se encuentra internado ni cuál es el cuadro que enfrenta, explicaron que “en estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, confirmaron en el comunicado.

Por último, aseguraron que “cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”.

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi sobre la salud del padre, Jorge

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.