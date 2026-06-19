Martín Cirio arrinconó a Nico Occhiato tras los despidos en Luzu: "Para que no lo deje de seguir Messi" El streamer apuntó al exparticipante de Combate, ahora en el rol de empresario, y afirmó que tomó una decisión sobreactuada. "No me copa, honestamente, que salte del barco", sostuvo. Agregar C5N en









Cirio hundió a Occhiato por su falta de solidaridad con sus trabajadores. Redes sociales

Martín Cirio se metió en la polémica por el error de Florencia Peña sobre el padre de Lionel Messi en Luzu TV y arremetió contra Nico Occhiato: "Para que Messi no lo deje de seguir, echó a todo el mundo".

El youtuber tomó partido por los trabajadores del canal de streaming que fueron desvinculados del ciclo que conducen la actriz y Marley: "No me copa, honestamente, que salte del barco".

El streamer cuestionó la decisión del exparticipante de Combate, ahora en el rol de empresario: "Es su equipo; es como si en las buenas fuesen el mejor del mundo y en las malas, que son estas, dejás sin trabajo a la gente".

"Nico debería haber bancado un poco más"



Martín Cirio cuestionó la decisión de Luzu TV de desvincular a quienes dieron la noticia falsa sobre Jorge Messi, apuntó que cuando les va bien son "todos amigos" y defendió a Florencia Peña: "Pidió disculpas, es lo que hay que hacer". pic.twitter.com/CrX9tC4uu1 — Corta (@somoscorta) June 19, 2026 Cirio reconoció que, si bien el error es grave, la solución fue arbitraria y con la única intención de quedar bien con el capitán de la Selección argentina: "Pareciera que para que no lo deje de seguir Messi, echó a todo el equipo", remarcó en un móvil de América.

La respuesta de Nico Occhiato por el "error" de Flor Peña Nico Occhiato hizo un descargo este viernes en Luzu TV, tras la polémica con Flor Peña por el "error" al hablar de la salud del padre de Lionel Messi. El conductor de Nadie dice Nada le quitó peso a la situación: "Son errores humanos". Explicó que "hay errores que le pueden pasar a cualquiera" y "todo está más que bien".