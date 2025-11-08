Julián Álvarez entre los rumores del pase al Barcelona y su vida personal: "No tengo tatuajes, papá me marcó la cancha" El cordobés habló sobre el interés del equipo catalán en su pase y, en un tono más íntimo, mencionó ciertas prohibiciones que marcaron su infancia. Por







Julián "Araña" Álvarez

El delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez, tocó varios temas en una extensa entrevista donde se refirió a los rumores sobre un posible traspaso al Barcelona. La "Araña", que actualmente juega en el Atlético de Madrid, abordó también cuestiones personales al revelar la estricta filosofía familiar que lo llevó a mantener una vida saludable y un perfil bajo a lo largo de su corta y exitosa carrera.

En una extensa entrevista para el medio francés L'Équipe, el campeón del mundo afirmó que existe un interés recurrente de equipos de las ligas más importantes de Europa, en particular de España y Francia. "En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Es cierto que hubo conversaciones entre la directiva del PSG y mi agente; mostraron interés en ficharme, pero no se concretó”, declaró el futbolista de 25 años. Pese a tener contrato en el "Aleti" hasta 2030, el delantero dejó la puerta abierta a una transferencia: "Por el momento, estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada".

En contraste con el perfil público de muchas figuras del fútbol, Julián Álvarez reveló la razón de su discreción y su poca exposición mediática. Entre sus declaraciones, el delantero contó detalles de su infancia y su juventud que marcaron su desarrollo deportivo. Su padre le inculcó una serie de prohibiciones que lo marcaron desde la infancia y que él eligió mantener. "De pequeño, mi padre nos decía: 'Nada de tatuajes, nada de cigarrillos, nada de alcohol’", afirmó. Aunque de adulto cada uno toma sus propias decisiones, el jugador aseguró ser "bastante tranquilo" y que no siente la necesidad de tener tatuajes, manteniendo su foco en el juego.

Se perfil es muy diferente al de otros jugadores de la actual selección argentina, como Emiliano "El Dibu" Martínez. Ante este pregunta, respondió que un equipo necesita diferentes tipos de jugadores: "están los que se pronuncian y defienden al equipo, y otros que adoptan un enfoque más mesurado. Es bueno contar con estos distintos perfiles", opinó. Finalmente, Álvarez, quien ya ganó todos los títulos importantes, reveló su última gran ambición: "El título que me falta, y que pronto tendré, es el de padre (¡mi pareja está embarazada de siete meses!)"