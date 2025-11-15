Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó? La combinación de fama, expectativa y redes sociales creó el escenario perfecto para que las especulaciones crecieran rápidamente.







Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja

A principios de noviembre, circularon en TikTok blind items que hablaban de un “actor casado de Boston” visto con una mujer en un bar, lo que llevó a las redes a apuntar a Chris Evans.

La creadora @celebritea.blinds analizó dos publicaciones que describían encuentros repetidos entre el actor y una morena en un bar conocido por su discreción.

Los blind items mencionaban que la esposa del actor había dado a luz recientemente, lo que relacionó los rumores con Evans y Alba Baptista.

Aunque nada está confirmado, las especulaciones generaron un amplio debate online y sorprendieron a numerosos seguidores. La reciente paternidad de Chris Evans generó una ola de interés mediático, pero no tardaron en surgir versiones que desviaron la atención hacia su vida privada. En medio de la alegría por la llegada de su primer hijo, comenzaron a circular rumores que pusieron al actor en el centro de la conversación pública. El revuelo tomó fuerza cuando algunos seguidores comenzaron a señalar comportamientos y coincidencias que, según ellos, alimentaban la teoría de una supuesta infidelidad.

Representantes, colegas y el propio Evans se vieron envueltos en un clima de creciente atención, intentando equilibrar la privacidad familiar con la exposición pública. La situación abrió un debate más amplio sobre los límites entre la intimidad de las celebridades y el consumo constante de información sobre sus vidas.

Cómo se lanzó el rumor de infidelidad de Chris Evans Chris Evans y Alba Baptista Redes sociales La polémica se desató a comienzos de noviembre, cuando comenzaron a circular en TikTok algunos artículos ciegos que insinuaban que “un actor casado de Boston” había sido visto con una mujer morena en un bar de la ciudad, lo que hizo que rápidamente muchos usuarios señalaran a Chris Evans.

La tiktoker @celebritea.blinds impulsó el debate al comentar dos blind items publicados el 2 y el 5 de noviembre. El primero aseguraba que el intérprete anónimo fue visto en Back Bay, un bar conocido por su estricta política de discreción sin cámaras ni preguntas, mientras que el segundo sugería que la misma mujer se encontraba con él de manera recurrente, acomodando sus horarios para que los encuentros quedaran en reserva.

Ambas publicaciones destacaban que la esposa del actor “acababa de dar a luz”, lo que llevó a numerosos usuarios a pensar en Evans y Alba Baptista, quienes fueron padres de su primer hijo el mes pasado. Un blind adicional sumó que “los vecinos dicen que el actor está exhausto; su joven esposa permanece en casa con el bebé recién nacido y, entre sus obligaciones laborales y la vida familiar, él está al límite de sus fuerzas”. El texto cerraba de manera enigmática afirmando: “Sus amigos lo llaman estrés; quienes le sirven bebidas lo describen como algo mucho más serio”.

Aunque se trata únicamente de rumores sin confirmación, las especulaciones generaron un intenso debate en redes, donde muchos fanáticos expresaron su sorpresa por la posible situación.