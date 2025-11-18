¿Están juntos, fue fugaz o se encuentran separados? Qué rumores rodean a los protagonistas de Culpa Nuestra Mientras cierran la trilogía Culpables en la cima de sus carreras, los persistentes rumores sobre un romance fugaz, una tensa ruptura y la supuesta mala relación en el set se intensifican.







¿Juntos, fue fugaz o separados?, ¿qué rumores rodean a los protagonistas de Culpa Nuestra?

Fama y Foco Mediático: Su éxito profesional disparó el interés y el sensacionalismo sobre su vida privada.

Romance Fugaz y Tensión: Rumores de un noviazgo no confirmado que escaló rápidamente a una supuesta ruptura tensa.

Tensión en Promociones: Se percibió incomodidad y distanciamiento notable durante la promoción de Culpa Tuya.

Presente Separado: Gabriel Guevara tiene pareja oficial; Nicole Wallace se mantiene discreta y enfocada en su carrera. ¿Juntos, fue fugaz o separados?, ¿qué rumores rodean a los protagonistas de Culpa Nuestra?: Nicole Wallace y Gabriel Guevara, los Nick y Noah de la exitosa saga Culpables de Prime Video, concluyeron su etapa con el reciente estreno de Culpa Nuestra.

Sin embargo, más allá del fin de la ficción, los chimentos sobre su relación real siguen encendidos. ¿Qué hay de cierto en las especulaciones sobre su noviazgo, ruptura y supuesta mala relación?.

La intensa cobertura mediática que rodea a Wallace y Guevara se ve amplificada por el hecho de que ambos actores se encuentran en un momento central y ascendente de sus carreras profesionales, lo que automáticamente los convierte en figuras de alto interés para la prensa y el público. Dado el éxito global que supuso la saga Culpables y la popularidad masiva de sus personajes, cada paso que dan es examinado con lupa; esta relevancia profesional alimenta directamente la maquinaria del amarillismo, que capitaliza el momento dulce de las celebridades para vender historias sobre sus vidas personales.

Nicole Wallace y Gabriel Guevara Cuáles son los rumores sobre la relación entre Nicole Wallace y Gabriel Guevara Desde el estreno de Culpa Mía en 2023, la química entre Nicole Wallace y Gabriel Guevara trascendió la pantalla, convirtiendo su relación en una de las más comentadas en el panorama juvenil.

Los actores se conocieron en el rodaje de la primera película, cuando ambos tenían alrededor de 20 años, y la conexión se transformó rápidamente de una gran amistad a, presuntamente, "algo más". A finales de 2023, varias fuentes aseguraron que habían comenzado una relación sentimental, aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas.

El supuesto noviazgo fue fugaz. Poco después, los rumores viraron hacia una ruptura y, peor aún, una mala relación entre ambos, que habría sido evidente durante el rodaje y la promoción de la segunda cinta, Culpa Tuya (2024). Espectadores y medios percibieron una notable tensión e incomodidad entre Nicole y Gabriel. Se reportó que evitaban posar juntos e intercambiar palabras en público durante las promociones. Pese a la especulación, Nicole Wallace declaró que la "madurez y el respeto profesional son esenciales" al trabajar con alguien a quien aprecias, confirmando una cordialidad frente a las cámaras. Actualmente, ambos interpretes continuaron sus caminos sentimentales por separado, alejados el uno del otro.