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La drástica decisión que tomó Telefe por el bajo rating de Gran Hermano

La producción de uno de los programas más famosos de la televisión argentina atraviesa uno de sus peores momentos. El canal no está conforme con los números de audiencia y tomó una inesperada medida.

Gran Hermano y una drástica decisión.

Gran Hermano y una drástica decisión.

Telefe

Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa una etapa crítica. Tras varias modificaciones en el formato, Telefe sigue sin estar conforme con los números de audiencia del reality y tomó una polémica decisión en medio de la fuerte caída del rating que arrastra desde hace varios meses.

Camila Camilota Deniz junto a su hermano, Thiago Medina.
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Con el objetivo de revertir la situación, primero, la producción apostó por una fórmula que parecía no fallar: el regreso de históricos participantes que supieron ganarse el cariño del público. Sin embargo, la estrategia no dio los resultados esperados y, tras el fracaso de la iniciativa, el canal resolvió levantar las emisiones de las tardes del sábado y domingo.

En su lugar, Telefe apostará por una grilla de películas para la familia. Según trascendió en X desde la cuenta @RealTimeRating, este sábado el canal emitirá Juego de Gemelas, mientras que el domingo será el turno de Mujeres al Ataque, en un intento por mejorar los números de audiencia en esa franja horaria.

Generación Dorada: la edición que no pudo sostener el éxito de Gran Hermano

Generación Dorada, la edición especial por los 25 años de Gran Hermano, comenzó con grandes expectativas por parte del público. Con el regreso de los icónicos exparticipantes y la incorporación de figuras muy reconocidas, el ciclo buscó tanto conquistar a los fanáticos de siempre como atraer una nueva audiencia.

Entre quienes se sumaron a la casa estuvieron Andrea del Boca, Tamara Paganini y varios exhermanitos que dejaron su huella en distintas ediciones y se ganaron el amor del público. Sin embargo, con el paso de las semanas, el interés comenzó a disminuir y el reality ya no logró sostener los niveles de audiencia que había alcanzado en sus primeras emisiones.

Tamara Paganini y Andrea del Boca, como apuestas fuertes.

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