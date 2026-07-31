La firme defensa de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz"

Thiago Medina fue denunciado por presunto abuso sexual por una prima y Camila "Camilota" Deniz salió en defensa de su hermano con un contundente mensaje en el que minimizó las acusaciones. La mediática aseguró que la denuncia es falsa y afirmó que espera que la Justicia esclarezca lo ocurrido.
La periodista Pilar Smith reveló la existencia de la demanda en LAM, tras contactarse con la exintegrante de Cuestión de Peso, quien le envió un audio en el que expresó su clara postura sobre el caso. Allí sostuvo: "Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz".
En el mismo mensaje, Camilota lamentó el impacto que la acusación tiene sobre su familia y aseguró que no es la primera vez que Thiago enfrenta una situación similar. "Qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo", manifestó.
Sobre el final de la comunicación, cuestionó las motivaciones detrás de la presentación judicial y confió en que el expediente permitirá aclarar los hechos denunciados. "No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina", concluyó la hermana del exparticipante de Gran Hermano.
Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.
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Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia en su contra
Thiago Medina también se expresó luego de que trascendiera la denuncia presentada por su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años, quien lo acusó de un presunto abuso sexual que, según su relato, ocurrió años atrás en una vivienda familiar de González Catán, partido de La Matanza.
Consultado por Pilar Smith en LAM, el ex Gran Hermano negó las acusaciones y respondió: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso", una frase que generó repercusiones por la manera en que se refirió a la denunciante y que fue ampliamente debatida en el programa.
La presentación judicial quedó radicada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según trascendió, la joven no solicitó medidas cautelares y la investigación continuará para determinar cómo avanzará la causa y esclarecer los hechos denunciados.