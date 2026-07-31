La firme defensa de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz" La exparticipante de Cuestión de Peso respaldó públicamente a su hermano luego de la acusación por presunto abuso sexual y cuestionó las denuncias en su contra. Agregar C5N en









Camila "Camilota" Deniz junto a su hermano, Thiago Medina. Instagram: /camioficial94

Thiago Medina fue denunciado por presunto abuso sexual por una prima y Camila "Camilota" Deniz salió en defensa de su hermano con un contundente mensaje en el que minimizó las acusaciones. La mediática aseguró que la denuncia es falsa y afirmó que espera que la Justicia esclarezca lo ocurrido.

La periodista Pilar Smith reveló la existencia de la demanda en LAM, tras contactarse con la exintegrante de Cuestión de Peso, quien le envió un audio en el que expresó su clara postura sobre el caso. Allí sostuvo: "Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz".

EL AUDIO DE CAMILOTA A PILAR SMITH: "ES TODO MENTIRA"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/RLMjaDWRgp — América TV (@AmericaTV) July 31, 2026 En el mismo mensaje, Camilota lamentó el impacto que la acusación tiene sobre su familia y aseguró que no es la primera vez que Thiago enfrenta una situación similar. "Qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo", manifestó.

Sobre el final de la comunicación, cuestionó las motivaciones detrás de la presentación judicial y confió en que el expediente permitirá aclarar los hechos denunciados. "No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina", concluyó la hermana del exparticipante de Gran Hermano.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota. Redes sociales / Imagen mejorada don IA Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia en su contra Thiago Medina también se expresó luego de que trascendiera la denuncia presentada por su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años, quien lo acusó de un presunto abuso sexual que, según su relato, ocurrió años atrás en una vivienda familiar de González Catán, partido de La Matanza.