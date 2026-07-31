IR A
IR A

La firme defensa de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz"

La exparticipante de Cuestión de Peso respaldó públicamente a su hermano luego de la acusación por presunto abuso sexual y cuestionó las denuncias en su contra.

Camila Camilota Deniz junto a su hermano

Camila "Camilota" Deniz junto a su hermano, Thiago Medina.

Instagram: /camioficial94

Thiago Medina fue denunciado por presunto abuso sexual por una prima y Camila "Camilota" Deniz salió en defensa de su hermano con un contundente mensaje en el que minimizó las acusaciones. La mediática aseguró que la denuncia es falsa y afirmó que espera que la Justicia esclarezca lo ocurrido.

Gran Hermano y una drástica decisión.
Te puede interesar:

La drástica decisión que tomó Telefe por el bajo rating de Gran Hermano

La periodista Pilar Smith reveló la existencia de la demanda en LAM, tras contactarse con la exintegrante de Cuestión de Peso, quien le envió un audio en el que expresó su clara postura sobre el caso. Allí sostuvo: "Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz".

En el mismo mensaje, Camilota lamentó el impacto que la acusación tiene sobre su familia y aseguró que no es la primera vez que Thiago enfrenta una situación similar. "Qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo", manifestó.

Sobre el final de la comunicación, cuestionó las motivaciones detrás de la presentación judicial y confió en que el expediente permitirá aclarar los hechos denunciados. "No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina", concluyó la hermana del exparticipante de Gran Hermano.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

Thiago Medina junto a su hermana, Camilota.

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia en su contra

Thiago Medina también se expresó luego de que trascendiera la denuncia presentada por su prima Lara Agustina Ledesma, de 19 años, quien lo acusó de un presunto abuso sexual que, según su relato, ocurrió años atrás en una vivienda familiar de González Catán, partido de La Matanza.

Consultado por Pilar Smith en LAM, el ex Gran Hermano negó las acusaciones y respondió: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso", una frase que generó repercusiones por la manera en que se refirió a la denunciante y que fue ampliamente debatida en el programa.

La presentación judicial quedó radicada en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según trascendió, la joven no solicitó medidas cautelares y la investigación continuará para determinar cómo avanzará la causa y esclarecer los hechos denunciados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde la clinica, le exparticipante contó el mal momento que está pasando.

Una ex Gran Hermano fue internada y compartió una fuerte reflexión desde la clínica: "Valorar más la salud"

Camilota reveló cuánto gana por su contenido hot.

Camilota reveló cuánto ganó con su contenido hot y dejó a todos sin palabras

La participante sufrió un duro golpe en la casa más famosa.

Se conoció la primera foto de Cinzia de Gran Hermano en el hospital tras sufrir un accidente

El exparticipante de Gran Hermano fue denunciado.

Qué dijo Thiago Medina después de la grave denuncia que recibió

Thiago Medina acusado por abuso sexual.

Acusan a Thiago Medina de abuso sexual: "Su prima realizó la denuncia"

Cinzia abandona la casa de Gran Hermano

Cinzia abandonó la casa de Gran Hermano tras el terrible accidente que sufrió

últimas noticias

Fuerte actividad eléctrica y lluvias intensas durante el temporal en el AMBA. 

Cortes de luz, calles anegadas y vuelos demorados: las consecuencias del temporal en el AMBA

Hace 1 hora
El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva.

Caputo aseguró que Milei será reelecto en 2027: "No tiene reemplazo"

Hace 1 hora
Tenso cruce en LAM.

Karen Reichardt discutió en vivo con Matilda Blanco y se fue del estudio a los gritos

Hace 2 horas
Barrio la Favorita, en Mendoza, dónde ocurrió el violento hecho que dejó un adolescente muerto. 

Horror en Mendoza: un joven de 15 años murió tras un brutal ataque con machetes, cuchillos y una molotov

Hace 2 horas
Camila Camilota Deniz junto a su hermano, Thiago Medina.

La firme defensa de Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina: "Va a salir todo a la luz"

Hace 3 horas