La conductora apuntó con dureza contra la actriz por la imagen que muestra dentro de la casa "más famosa del país" y descartó que se trate de una estrategia para conectar con la audiencia.

Moria Casán volvió a desplegar su habitual estilo sin filtros y lanzó una fuerte crítica contra Andrea del Boca por su participación en Gran Hermano: Generación Dorada. La conductora, con su lengua karateca, se refirió al desempeño de la actriz dentro del reality de Telefe durante una entrevista por streaming.

La consulta surgió a partir de la presencia de Kennys Palacios, exjugador de esta edición y cercano a Del Boca en el programa Se picó, un ciclo del canal República Z. Ante la pregunta sobre cómo observa a la protagonista de Perla negra en la convivencia televisiva, Moria no dudó y dejó una de las frases más resonantes de la jornada.

"La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida", disparó la diva, aunque luego aclaró que no se refería a una cuestión física. Según explicó, su observación apuntó a una supuesta "dejadez de aspecto" que, a su entender, la actriz exhibe desde su ingreso al reality.

La One sostuvo que no tiene reparos con quienes eligen mostrarse al natural frente a las cámaras, aunque marcó diferencias con el caso de Del Boca. "Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días", expresó, antes de cuestionar la imagen que proyecta dentro de la casa.

MORIA CASAN CONTRA ANDREA DEL BOCA Moria Casan: “Andrea es la mayor decadencia que vi en mi vida, me sorprende su dejadez, no le creo el personaje” LAAAAM #GranHermano pic.twitter.com/n5ma1ZL3Zs

Durante la charla, Casán también puso la lupa sobre algunos accesorios que utiliza la actriz y dejó en claro que no cree en lo que la participante del reality intenta transmitir. "No puedo creer que se ponga... No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo", sostuvo.

En la misma línea, se mostró sorprendida por uno de los elementos que suele usar Del Boca. "Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza", ironizó, en una observación que despertó risas y comentarios entre los integrantes del programa.

Cuando Gastón Trezeguet planteó que esa imagen más relajada podría buscar empatía con el público, Moria rechazó de plano esa teoría. "No le creo el personaje de relajada", sentenció, y luego cuestionó la idea de representar a tipo de mujer tradicional que, según ella, ya no se ve en la sociedad y sentenció: "Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor, aunque no tenga un rulero en la cabeza. Las 'doña Rosa' están ahora trabajando en la calle".

El antecedente que enfrentó a Andrea del Boca con una amiga de Moria

La tensión alrededor de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano: Generación Dorada ya había tenido un episodio previo apenas comenzó el programa. Durante sus primeros días en la casa protagonizó un fuerte cruce con Yanina Zilli, exvedette y amiga cercana de Moria Casán.

En medio de aquella discusión, la actriz marcó distancia con la forma de confrontar de su compañera. "Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística", aseguró Del Boca, una frase que rápidamente generó repercusiones entre los seguidores del programa.

Zilli Yanina vs Andrea del Boca Andrea Del Boca tuvo un fuerte cruce con Yanina Zilli, exvedette y amiga de La One, al comenzar esta edición de Gran Hermano. Redes sociales

Ese episodio quedó como uno de los primeros conflictos importantes de la edición y volvió a cobrar relevancia tras las recientes declaraciones de Moria. Con sus críticas, la conductora reavivó una disputa que ahora suma un nuevo capítulo fuera de la casa más famosa del país. "No hay nada más fuerte que una vedette, que debe enfrentarse a la cosificación y plantarse en escena con presencia propia", disparó.