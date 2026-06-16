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Los participantes de Gran Hermano, divididos por un cacerolazo: ¿qué pasó?

Varias de las concursantes del reality de Telefe hicieron ruido dentro de la casa por un motivo muy particular, pero otras se mostraron en contra de la medida.

Sol y Campanita en la previa del debut de Argetnina en el Mundial 2026.

Sol y Campanita en la previa del debut de Argetnina en el Mundial 2026.

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El clima del Mundial 2026 se siente en toda la Argentina con el debut de la Selección argentina, este martes frente a Argelia en Estados Unidos, y hasta llegó a Gran Hermano con un improvisado cacerolazo. Las participantes decidieron ponerle espíritu mundialista a la casa de Telefe.

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.
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Solange Abraham agarró las cacerolas, esta vez no para despertar a sus compañeros, sino para demostrar su fanatismo por el equipo que lidera Lionel Messi. Fue la previa a romper el aislamiento, que es la característica del ciclo de juegos, para ver el partido como ya sucedió en Qatar 2022.

La empresaria empezó a hacer ruido, y enseguida se sumó Steffany Gabriela Pereira, una influencer famosa en Paraguay y Brasil, que acá la llaman "Campanita": bailó al ritmo de la percusión y se volvió viral en redes.

También se prendieron Emanuel Di Gioia y Cinzia Francischiello, mientras que Andrea del Boca, Tamara Paganini y Jennifer "Pincoya" Galvarini se taparon los oídos y se quejaron ante las cámaras por el ruido ensordecedor.

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Los participantes de Gran Hermano romperán el aislamiento

Los participantes de Gran Hermano romperán el aislamiento para ver el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. La producción del programa de Telefe confirmó que los hermanitos recibirán un beneficio excepcional para alentar a la Scaloneta en su primer partido este martes 16 de junio. Los participantes podrán seguir la transmisión en vivo. De todos modos, dejaron trascender que se evalúa poner en juego las próximas fechas de la Selección a través de desafíos físicos y pruebas semanales de alta exigencia.

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