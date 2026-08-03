ARCA reglamentó el nuevo régimen para vender mercadería en el exterior: cuáles son las nuevas facilidades

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero aprobó el procedimiento de declaración simplificada que deberán utilizar quienes vendan bienes al exterior mediante el operador postal designado.

El Gobierno, mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reglamentó el nuevo régimen para las exportaciones comerciales por vía postal y aprobó el procedimiento de declaración simplificada que deberán utilizar quienes exporten mercaderías mediante el operador postal designado, lo que quita restricciones para la venta por comercio electrónico al exterior.

El Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

La medida se implementó a través de la Resolución General 5886/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Andrés Edgardo Vázquez .

El texto reglamenta lo dispuesto por el Decreto 604/2026, que estableció que las exportaciones con finalidad comercial realizadas por vía postal no estarán sujetas a límites de valor y encomendó a ARCA dictar las normas operativas necesarias para su implementación.

Según la resolución, el nuevo régimen busca facilitar las exportaciones, reducir costos operativos y agilizar el comercio internacional , en línea con el proceso de simplificación normativa impulsado por el organismo y con el objetivo de favorecer el comercio electrónico transfronterizo.

La normativa aprueba un procedimiento de Declaración de Exportación Simplificada Postal (DESP) , que deberá ser completado por el exportador antes del despacho de la mercadería. Para acceder al régimen, el remitente deberá tener habilitado su perfil exportador ante ARCA, emitir la factura "E" correspondiente y presentar la declaración con la información requerida , que incluye la identificación del exportador y del destinatario, la descripción de la mercadería, su valor, la posición arancelaria y otros datos establecidos por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

ARCA aprobó el procedimiento de declaración simplificada que deberán utilizar quienes exporten mercaderías.

El procedimiento también prevé que el operador postal designado reciba la mercadería, verifique la documentación, registre un identificador único del envío y transmita la información en tiempo real a ARCA para continuar con el despacho internacional. Además, contempla la posibilidad de controles físicos selectivos por parte del servicio aduanero, según criterios de análisis de riesgo.

La resolución establece que no podrán utilizar este régimen los bienes sujetos a controles aduaneros específicos, aquellos alcanzados por cupos de exportación o las mercaderías que requieran intervenciones o autorizaciones especiales de otros organismos.

En materia tributaria, el anexo de la resolución dispone que las exportaciones comerciales por vía postal continuarán sujetas al régimen arancelario, cambiario y de prohibiciones no económicas vigente para las exportaciones generales, aunque quienes opten por esta modalidad renunciarán a la percepción de beneficios a la exportación.

La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, su implementación se realizará de manera gradual conforme al cronograma que ARCA publicará en el micrositio "Envíos internacionales" de su página web y en el sitio oficial del operador postal designado.

Últimos datos oficiales de la balanza comercial

En junio de 2026, solo la balanza comercial con Estados Unidos y con India terminaron con un saldo a favor. Mientras que la relación comercial con Brasil, China y la Unión Europea terminó con un saldo negativo. Aún así, las exportaciones totales superaron las importaciones totales y el saldo final fue positivo.

Las exportaciones estuvieron principalmente impulsadas por Manufacturas de origen agropecuario (32%), Manufacturas de origen industrial (27,1%), Productos Primarios (25,5%) y Combustibles y energía (15,4%).