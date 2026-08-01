Una pelea dentro de la casa desató la furia de una de las jugadoras y reaccionó ante las cámaras. Todo quedó grabado y la familia de la agredida, pide que la echen.

La casa de Gran Hermano vive momentos tensos luego de la salida obligada de Cinzia por su caída, pero ahora hubo una fuerte pelea. La producción dispuso una pregunta para que debatan y todo terminó en escándalo y agresión. Por eso, piden la expulsión de Juliana Tini Díaz.

La jugadora encaró a su compañera a pocos centímetros de su cara, la empujó en el pecho con el dedo y le tomó el brazo frente a sus compañeros. La pelea inició porque Solange apuntó contra varios jugadores de la casa ante la poca empatía de la salida de Cinzia.

Fue entonces que Luana dijo que no hay que meter a todos en la misma bolsa y comentó: “ como tu amiga Tini”. Ahí explotó todo porque Juliana se paró a los gritos: "¿Qué es eso de tu amiga Tini? Si querés que nos agarremos, nos agarramos".

Ahí comenzó toda la agresión y la pelea entre ambas, hasta que las separaron. La producción dijo en voz alta que el contacto físico estaba prohibido, pero Tini no bajó y siguió gritando.

AGRESION EN TV Tini tiene un brote en vivo cuando Luana le dice 'La amiga de Sol’ (estuvo por pegarle) EXPULSEN A ESTA PSIQUIATRICA pic.twitter.com/55hrHPWH8M

Esto derivó a que la familia de Luana, desde afuera, pida la expulsión de la jugadora por haber agredido a Luana. No es la primera vez que se enfrentan, pero sí de esta manera . Habrá que aguardar la decisión de los productores.

Escándalo en Telefe tras levantar Gran Hermano por bajo rating: qué programa lo reemplazará

La programación de Telefe dio un giro inesperado para mis fines de semana y tiene que ver con el bajo rating de Gran Hermano. La decisión fue eliminarlo sábado y domingo para poder poner un reemplazo en su lugar. ¿Qué pasará en la semana?

Todo esto pasó porque la edición que va los viernes a la noche no superó los 8 puntos. De este modo, determinaron no pasarlo más los fines de semana y que quede solo la eliminación el lunes y de ahí todos los programas.

En excepción por este sábado pondrán Juego de Gemelas y Mujeres al Ataque, respectivamente según cada día. Disponer de Cine Telefe hace que el programa no toque fondo y quede intención del público para verlo los días de semana.