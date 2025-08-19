Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz" La actriz enfrentó los rumores que indicaban que había engañado a Nico Vázquez y dio detalles de cómo fue la situación. "Es un random total, no lo sigo en Instagram", aclaró.







Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz". Redes sociales

Luego de confesar su infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi se volvió a referir al tercero en discordia y dio detalles precisos. “Se lo conté a Nico y me perdonó. No hubo pruebas, ni fotos”, aseguró, pero se quejó del hostigamiento recibido en redes sociales por lo sucedido.

“No debería estar dando explicaciones porque las únicas explicaciones se las di a Nico entre cuatro paredes. No le debo explicaciones a la gente de lo que hago con mi vida privada. Se habló una parte verdad y otra no, hay terceros que fueron manchados y están sufriendo del otro lado”, indicó la actriz en rueda de prensa.

Horas antes, había contado en Sería Increíble en Olga que hubo un engaño de su parte y luego amplió: “Sí tengo la necesidad muy importante de aclarar de que con la persona…”. Fue entonces que habló de Andrés Gil: “No es mi excompañero, sigo compartiendo la gira. Con Cande hablé y no me dijo nada”.

Cande Vetrano y Andrés Gil La hermana del actor dio la primicia en su programa de streaming Rumis. Redes Sociales “Esta soy yo con miles de defectos. Un poco me alivia que se saque del foco a Nico. Me bancaré la que venga. Fue un desliz. El hostigamiento de redes es algo que vivimos todos los días. Cerré todo y por eso no me voy a suicidar mañana. Prefiero no leerlo por mi salud mental”, agregó respecto a los mensajes de odio que recibe.

Respecto a su relación con Vázquez, contó: “Nuestro vínculo sigue siendo hermoso, Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida, y yo se los di a él. Nico sabe lo que soy como mujer y yo sé lo que es como hombre. Se estuvo comiendo un hate gratuito”.

En cuanto al tercero contó: “Es un random total. Ni es del medio, ni lo conocen. No lo busquen porque ni en Instagram lo sigo. El desliz duró muy poquitito”. “Soy humana, raza, básica, no me justifico en absoluto. Nico es intachable. No hubo pruebas, se lo dije yo. Esta es la gota que rebalsó el vaso. No somos showceros. Puede haber una vuelta, uno nunca sabe”, concluyó.