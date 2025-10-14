14 de octubre de 2025 Inicio
Javier Milei le regaló una carta enmarcada a Donald Trump en la Casa Blanca: qué dice

El Presidente le entregó una misiva a su par de Estados Unidos escrita por los familiares de los rehenes argentinos liberados por Hamás, en el marco del encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca.

Javier Milei le entregó una carta a Donald Trump.

Javier Milei le entregó una carta a Donald Trump.

X (@WhiteHouse)
La moción de censura permite al Congreso remover al jefe de Gabinete.
La carta que le regaló Milei al mandatario estadounidense fue escrita por los familiares de los rehenes secuestrados por Hamás y luego liberados. "Estimado Presidente Trump: Le escribimos hoy con el corazón desbordando de alegría. Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos -Eitan Horn y David y Ariel Cunio- hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro", destacaron en la misiva.

"Finalmente podemos volver a respirar. Usted nos devolvió la luz que creíamos perdida. Reunió a nuestra familia y restauró nuestra esperanza. Somos orgullosos ciudadanos argentinos. Nuestras raíces están en Argentina, nuestras vidas en Israel, pero nuestros corazones pertenecen a ambas naciones que permanecieron unidas en valores y amistad. En este momento de reencuentro, sentimos más que nunca la fuerza de ese vínculo", agregaron.

En tal sentido, los familiares de los rehenes argentinos destacaron la postura de Trump: "Señor Presidente, su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado. Supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza. Se puso del lado de la vida y de la verdad".

En tanto, remarcaron que la labor del presidente estadounidense no tiene precedentes. "Mostró cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión. Gracias a usted, nuestros hogares vuelven a estar llenos de felicidad. Nadie antes que usted ha logrado esto. Nos dio esperanza cuando no la había e hizo historia de una forma que será recordada por generaciones. Demostró al mundo que la libertad, la claridad moral y la humanidad pueden prevalecer incluso en los tiempos más oscuros", expresaron.

En tal sentido, expusieron su gratitud al jefe de Estado argentino y pidieron que Trump sea nominado al Premio Nobel de la Paz: "También queremos agradecer al Presidente Javier Milei por su apoyo y por acompañar a las familias. Desde Argentina hasta Israel, las familias celebran este momento. Usted merece el más alto honor por este logro histórico, algo que ningún otro presidente o mandatario ha conseguido. Lo que logró es digno del Premio Nobel de la Paz".

Asimismo, pidieron que todos los rehenes del grupo islamista sean liberados: "Señor Presidente, usted trajo a nuestros seres queridos a casa, pero nuestros corazones no estarán completos hasta que cada uno de los rehenes sea devuelto. Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares".

"Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre", concluyeron.

Carta Javier Milei Donald Trump
La carta que Javier Milei le entregó a Donald Trump.

La carta que Javier Milei le entregó a Donald Trump.

