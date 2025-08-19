IR A
Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

La actriz contó por primera vez cómo fue la separación con el actor y explicó que el engaño no fue el motivo de la ruptura, sino el detonante. "Soy humana que comete errores como cualquiera", indicó.

Luego de confirmar que le fue infiel a Nico Vázquez luego de 18 años de relación, Gimena Accardi se refirió a los rumores que la vinculaban con su compañero de trabajo Andrés Gil, pareja de su amiga Candela Vetrano, y confesó toda la verdad. “Fue un desliz”.

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.
Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

“Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar”, indicó luego de que, en LAM, Ángel de Brito haya confirmado que la actriz estuvo con otra persona. Pero allí indicaron que la relación que tuvo fue paralela durante meses, algo que ella desmintió.

Luego se refirió al tercero en discordia y negó rotundamente que haya sido Andrés Gil. “Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”, explicó.

“Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años. Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta. Se empezó a decir que él estaba enamorado de una compañera de trabajo”, agregó.

Por último, aseguró: “Estoy muy dolorida por haberlo lastimado a Nico, sobre todo porque se inventan cosas que no son ciertas. La estuvo ligando de rebote y como es un señor, cerró la boca. Me cuidó y nos cuidamos porque así fue siempre nuestra relación”.

