Cuáles fueron las misiones de la NASA a Marte para buscar vida

Así como lo asegura la NASA: Marte es oficialmente el único planeta que conocemos habitado enteramente por robots, como consecuencia de las misiones espaciales que se realizan para poder desentrañar sus secretos y buscar algún atisbo de vida fuera de la Tierra.
Es el cuarto planeta, contando desde el Sol y el séptimo más grande, también es el vecino que generó que los humanos se obsesionen con la existencia de marcianos y seres de otro mundo. Protagonista de libros de ciencia ficción y películas, en el siglo XXI es uno de los objetivos más deseados por la nueva carrera espacial que existe entre China y Estados Unidos.
La NASA en cabeza la lista con la ayuda de empresas privadas como SpaceX impulsa la innovación en cohetes reutilizables, misiones a Marte y el regreso a la Luna con el programa Artemis.
En paralelo, China a través de CNSA, protagoniza una expansión acelerada: construyó su estación espacial Tiangong, aterrizó en la cara oculta de la Luna y en Marte (Tianwen-1), y proyecta traer muestras marcianas y enviar misiones tripuladas a la Luna en la próxima década.
Marte tiene dos lunas pequeñas, Fobos y Deimos, que podrían ser asteroides capturados, también a lo largo de la historia se realizaron misiones para poder estudiarlas.
En las últimas semanas, Marte fue protagonista en los portales de noticias tras el anuncio de la NASA, que confirmó él a hallazgo de una biofirma potencial, una estructura que podría tener un origen biológico, que podría confirmar o no la presencia de vida en el planeta rojo.
" La combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una rica fuente de energía para el metabolismo microbiano", aseguró uno de los investigadores.
En cuanto a las misiones que están previstas para los próximos años, China tiene Tianwen-3, programada para 2028, en la cual traerán muestras desde Marte a la Tierra. También una misión tripulada para el año 2033, aunque todavía no están 100% confirmadas las fechas.
Por su parte, la NASA, junto a SpaceX, que desarrolla la Starship, una nave junto a un megacohete que llevará los astronautas a misiones en la Luna y en Marte.
Una por una las misiones que se realizaron en Marte desde 1960
-
1M N.º 1 (1960) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
1M N.º 2 (1960) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
2MV-4 N.º 1 (1962) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
Marte 1 (1962) – URSS – Fallo de la nave
-
2MV-3 N.º 1 (1962) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
Mariner 3 (1964) – EE.UU. – Fallo (carenado no se separó)
-
Mariner 4 (1964) – EE.UU. – Éxito (primer sobrevuelo exitoso de Marte)
-
Zond 2 (1964) – URSS – Fallo de comunicación
-
Mariner 6 (1969) – EE.UU. – Éxito (sobrevuelo exitoso)
-
2M N.º 521 (1969) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
Mariner 7 (1969) – EE.UU. – Éxito (sobrevuelo exitoso)
-
2M N.º 522 (1969) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
Mariner 8 (1971) – EE.UU. – Fallo de lanzamiento
-
Cosmos 419 (1971) – URSS – Fallo de lanzamiento
-
Marte 2 (1971) – URSS – Orbitador exitoso / Aterrizador fallido
-
Marte 3 (1971) – URSS – Orbitador exitoso / Aterrizaje parcial (pérdida de contacto)
-
Mariner 9 (1971) – EE.UU. – Éxito (primer orbitador de Marte)
-
Marte 4 (1973) – URSS – Éxito parcial (sin inserción orbital)
-
Marte 5 (1973) – URSS – Éxito (orbitó Marte, breve duración)
-
Marte 6 (1973) – URSS – Éxito parcial / Aterrizador falló
-
Marte 7 (1973) – URSS – Éxito parcial / Aterrizador falló
-
Viking 1 (1975) – EE.UU. – Éxito total (orbitador + aterrizador)
-
Viking 2 (1975) – EE.UU. – Éxito total (orbitador + aterrizador)
-
Phobos 1 (1988) – URSS – Fallo de comunicación
-
Phobos 2 (1988) – URSS – Parcial (orbitó, perdió contacto antes del aterrizaje)
-
Mars Observer (1992) – EE.UU. – Fallo (pérdida antes de la inserción orbital)
-
Mars Global Surveyor (1996) – EE.UU. – Éxito (10 años en órbita)
-
Mars 96 (1996) – Rusia – Fallo de lanzamiento
-
Mars Pathfinder (1996) – EE.UU. – Éxito (aterrizador y rover Sojourner)
-
Nozomi (1998) – Japón – Fallo (pérdida de combustible)
-
Mars Climate Orbiter (1998) – EE.UU. – Fallo (error de software)
-
Mars Polar Lander (1999) – EE.UU. – Fallo (sin contacto tras el aterrizaje)
-
2001 Mars Odyssey (2001) – EE.UU. – Operacional (más de 20 años activo)
-
Mars Express (2003) – ESA – Orbitador operativo / Aterrizador Beagle 2 fallido
-
Spirit (2003) – EE.UU. – Éxito (operó más de 6 años)
-
Opportunity (2003) – EE.UU. – Éxito (operó casi 15 años)
-
Mars Reconnaissance Orbiter (2005) – EE.UU. – Operacional
-
Phoenix (2007) – EE.UU. – Éxito (aterrizó en el polo norte marciano)
-
Fobos-Grunt (2011) – Rusia – Fallo de lanzamiento (nunca salió de la órbita terrestre)
-
Curiosity (2011) – EE.UU. – Rover aún operativo
-
Mars Orbiter Mission / Mangalyaan (2013) – India – Éxito (primera misión india a Marte)
-
MAVEN (2013) – EE.UU. – Operacional (estudia atmósfera marciana)
-
ExoMars Trace Gas Orbiter (2016) – ESA / Rusia – Orbitador operativo / Schiaparelli fallido
-
InSight (2018) – EE.UU. – Éxito (mediciones sísmicas, finalizó en 2022)
-
Hope (2020) – Emiratos Árabes Unidos – Éxito (orbitador activo)
-
Tianwen-1 (2020) – China – Éxito total (orbitador, aterrizador y rover Zhurong)
-
Perseverance (2020) – EE.UU. – Rover operativo / Ingenuity, primer helicóptero en otro planeta