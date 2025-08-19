IR A
IR A

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

La actriz confirmó en Olga que hubo un tercero en discordia y, si bien no fue el motivo principal, sí fue una de las razones de su separación. En redes sociales recordaron que ya habían protagonizado una situación similar.

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

Accardi blanqueó que tuvo "un desliz" durante su relación con Vázquez.

Redes sociales

Luego de que Gimena Accardi blanqueara este martes que le fue infiel a su exnovio, Nicolás Vázquez, confirmando así las versiones que había difundido LAM, usuarios de redes sociales recordaron un insólito momento de la TV argentina, en que la actriz ya le había confesado un engaño a la que luego fue su pareja durante casi dos décadas.

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.
Te puede interesar:

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Los rumores de terceros en discordia no tardaron en circular una vez que Accardi y Vázquez anunciaron su separación. Aunque en un primer momento el señalado fue el actor, Ángel de Brito reveló este lunes que la infidelidad se dio por parte de ella.

La actriz se hizo cargo de esta versión en Sería Increíble, su programa en el canal de stream Olga. "Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar", afirmó. Sin embargo, negó que se haya tratado de una relación paralela y lo definió como "un desliz absoluto" que "desapareció".

Su confesión revolucionó las redes sociales y tuvo amplia repercusión entre sus fans. En este contexto, en redes sociales recordaron una escena de Casi Ángeles, la ficción juvenil producida por Cris Morena donde Accardi y Vázquez se conocieron en 2007 e iniciaron su relación, aunque él estaba casado con Mercedes Funes.

Ese video de ficción no solo imitó la realidad, sino que la anticipó: en la escena, el personaje de Nicolás Bauer (Vázquez) reacciona indignado tras enterarse de que su pareja, Malvina Bedoya Agüero (Accardi) le había sido infiel. "No puede ser que haya una escena de Casi Ángeles para todo", comentaron los usuarios.

Embed

En el segmento de la novela, Nicolás y Malvina son sorprendidos en plena discusión y, aunque él primero trata de minimizarlo, luego termina explotando. "¡Soy un venado, soy una corneta, eso soy! ¿Querés sacarte el abrigo, querés colgarlo? Dale, lo podés colgar. ¿No entendiste? ¡Me metió los cuernos!", exclamó.

Este martes, Accardi admitió su "error" y defendió a su expareja. "Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo. Soy una humana que comete errores como cualquiera. Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta", lamentó.

Respecto a la persona con la que estuvo involucrada, negó que se tratara de Andrés Gil, su compañero de obra y pareja de Candela Vetrano. "Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Revelaron el verdadero motivo de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 25 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 30 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 39 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 45 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 55 minutos