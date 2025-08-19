El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Luego de que Gimena Accardi blanqueara este martes que le fue infiel a su exnovio, Nicolás Vázquez, confirmando así las versiones que había difundido LAM, usuarios de redes sociales recordaron un insólito momento de la TV argentina, en que la actriz ya le había confesado un engaño a la que luego fue su pareja durante casi dos décadas.
Los rumores de terceros en discordia no tardaron en circular una vez que Accardi y Vázquez anunciaron su separación. Aunque en un primer momento el señalado fue el actor, Ángel de Brito reveló este lunes que la infidelidad se dio por parte de ella.
La actriz se hizo cargo de esta versión en Sería Increíble, su programa en el canal de stream Olga. "Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar", afirmó. Sin embargo, negó que se haya tratado de una relación paralela y lo definió como "un desliz absoluto" que "desapareció".
Su confesión revolucionó las redes sociales y tuvo amplia repercusión entre sus fans. En este contexto, en redes sociales recordaron una escena de Casi Ángeles, la ficción juvenil producida por Cris Morena donde Accardi y Vázquez se conocieron en 2007 e iniciaron su relación, aunque él estaba casado con Mercedes Funes.
Ese video de ficción no solo imitó la realidad, sino que la anticipó: en la escena, el personaje de Nicolás Bauer (Vázquez) reacciona indignado tras enterarse de que su pareja, Malvina Bedoya Agüero (Accardi) le había sido infiel. "No puede ser que haya una escena de Casi Ángeles para todo", comentaron los usuarios.
En el segmento de la novela, Nicolás y Malvina son sorprendidos en plena discusión y, aunque él primero trata de minimizarlo, luego termina explotando. "¡Soy un venado, soy una corneta, eso soy! ¿Querés sacarte el abrigo, querés colgarlo? Dale, lo podés colgar. ¿No entendiste? ¡Me metió los cuernos!", exclamó.
Este martes, Accardi admitió su "error" y defendió a su expareja. "Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo. Soy una humana que comete errores como cualquiera. Hace dos meses se está comiendo un hate gratuito porque la tortilla se dio vuelta", lamentó.
Respecto a la persona con la que estuvo involucrada, negó que se tratara de Andrés Gil, su compañero de obra y pareja de Candela Vetrano. "Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció", sostuvo.