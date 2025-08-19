El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV La actriz confirmó en Olga que hubo un tercero en discordia y, si bien no fue el motivo principal, sí fue una de las razones de su separación. En redes sociales recordaron que ya habían protagonizado una situación similar.







Accardi blanqueó que tuvo "un desliz" durante su relación con Vázquez. Redes sociales

Luego de que Gimena Accardi blanqueara este martes que le fue infiel a su exnovio, Nicolás Vázquez, confirmando así las versiones que había difundido LAM, usuarios de redes sociales recordaron un insólito momento de la TV argentina, en que la actriz ya le había confesado un engaño a la que luego fue su pareja durante casi dos décadas.

Los rumores de terceros en discordia no tardaron en circular una vez que Accardi y Vázquez anunciaron su separación. Aunque en un primer momento el señalado fue el actor, Ángel de Brito reveló este lunes que la infidelidad se dio por parte de ella.

La actriz se hizo cargo de esta versión en Sería Increíble, su programa en el canal de stream Olga. "Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar", afirmó. Sin embargo, negó que se haya tratado de una relación paralela y lo definió como "un desliz absoluto" que "desapareció".

Su confesión revolucionó las redes sociales y tuvo amplia repercusión entre sus fans. En este contexto, en redes sociales recordaron una escena de Casi Ángeles, la ficción juvenil producida por Cris Morena donde Accardi y Vázquez se conocieron en 2007 e iniciaron su relación, aunque él estaba casado con Mercedes Funes.

Ese video de ficción no solo imitó la realidad, sino que la anticipó: en la escena, el personaje de Nicolás Bauer (Vázquez) reacciona indignado tras enterarse de que su pareja, Malvina Bedoya Agüero (Accardi) le había sido infiel. "No puede ser que haya una escena de Casi Ángeles para todo", comentaron los usuarios.