Tras 10 años, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio: cuándo saldrá "El Regreso"

La banda liderada por Santiago “Chano” Charpentier volverá a lanzar música y contará con las colaboraciones de grandes artistas nacionales.

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum el próximo 4 de noviembre

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum el próximo 4 de noviembre

Tan Biónica había vuelto a los escenarios en 2023, pero ahora, la banda liderada por Santiago “Chano” Charpentier confirmaron que lanzarán un nuevo álbum, tras 10 años de sin sacar temas nuevos.

El anuncio lo hizo la propia banda en sus cuentas de redes sociales, donde tras ocultar todas las publicaciones, subieron un video donde Chano, junto a Bambi, Diega y Seby, se los ven reunidos en una especie de sesión en grupo, con Federico D’Elías como psicólogo.

“Hoy estoy acá porque hace 10 años, 5 meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo”, se lo escucha decir a Bambi y donde todos empiezan a debatir y reconocer que les da “miedo” tomar esta decisión.

Tras un breve diálogo entre los integrantes y el psicólogo les anuncia que la sesión finalizó, pero les preguntó qué sucedió el famoso 4 de noviembre, haciendo referencia a la letra de La Melodía de Dios. Todos suspiraron, pero Chano fue quien se animó a responder: “No importa qué pasó el 4 de noviembre. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco”.

De esta manera, el próximo mes será la presentación de El Regreso, es el nuevo álbum de la banda, tras más de una década sin lanzar música. El anuncio marca una nueva etapa para el grupo que regresa con un disco muy esperado y que cuenta con grandes colaboraciones.

Tan Biónica anunció el lanzamiento de El Regreso con nuevas colaboraciones

Después de 10 años, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo disco, pactado para el próximo 4 de noviembre que incluye colaboraciones con grandes artistas nacionales.

El Regreso cuenta con diez canciones inéditas de las cuales en tres de ellas, cuenta con la participación de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. La colaboración de la rosarina ya despertó expectativa: la banda presentó el tema junto a ella en vivo y fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos.

Tan Biónica lanza El Regreso: la lista de las 10 canciones

Como parte del lanzamiento, el lunes 27 de octubre se habilitará la pre-venta del vinilo, disponible a través de la web oficial tanbionica.com. Esta edición especial celebra el regreso discográfico de la banda con un formato de colección, pensado para quienes siguen acompañando la historia de la banda desde sus comienzos.

  1. El Alma en el Camino
  2. Tus Cosas (feat. Airbag)
  3. El problema del amor
  4. Mi vida (feat. Andrés Calamaro)
  5. En mi mundo
  6. Mil días
  7. X=4
  8. Santa María
  9. Boquitas pintadas (feat. Nicki Nicole)
  10. La invención
