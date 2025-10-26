26 de octubre de 2025 Inicio
Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

El rapero quedó al borde de la muerte durante su estadía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

El rapero estadounidense Sean "Diddy" Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel y quedó al borde de la muerte luego de que otro recluso se metiera en su celda mientras dormía.

Según reveló el portal de chimentos TMZ, Diddy se despertó con un cuchillo en el cuello y casi fue degollado por otro recluso. Esta noticia fue revelada por Charlucci Finney, un amigo cercano del rapero que afirmó que el ataque ocurrió durante una de las noches en el Centro de Detención Metropolitano (CDM) de Brooklyn.

Además, agregó que Combs estuvo "a segundos de sufrir lesiones graves o incluso morir", aunque no está al tanto de si hubo una pelea o si los separaron los guardias. Por otro lado, teorizó que esto fue para intimidar a su amigo y que está preocupado por su integridad física, ya que el CDM no es un lugar seguro para alguien investigado por un caso relacionado al sexo.

Centro de Detención Metropolitano Metropolitan Detention Center Brooklyn
Diddy casi muere durante su estadía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Diddy casi muere durante su estadía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Al respecto, Brian Steel, abogado de Diddy, dijo al juez que fue un guardia quien detuvo al recluso que tenía la navaja. Vale recordar que el rapero fue sentenciado a 50 meses de prisión federal después de que un jurado lo declarara culpable de dos cargos por violar la Ley Mann.

Con el objetivo de esclarecer la situación, TMZ conversó con Sam Mangel, un exconvicto convertido en asesor penitenciario. Tras ser consultado por la seguridad de Diddy, aseguró que la próxima prisión no será tan peligrosa como el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Leonel Felice
Leonel Felice tiene 35 años y necesita un trasplante de riñón.

Leonel Felice tiene 35 años y necesita un trasplante de riñón.

