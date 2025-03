Lollapalooza Argentina 2025: Olivia Rodrigo, Benson Boone, Rüfüs Du Sol y Tan Biónica cerraron los 10 años del festival

La edición aniversario brilló en el final de sus tres días en el Hipódromo de San Isidro, con un line-up ecléctico y vibrante. Nathy Peluso, Girl In Red, y Rawayana fueron solo algunos de los nombres que marcaron la última jornada, en una explosión sonora que supo mezclar géneros y generaciones.

En el cierre del Lollapalooza Argentina 2025, además de los esperados shows de Olivia Rodrigo, Rüfüs Du Sol, Tan Biónica, Nathy Peluso, Benson Boone, Girl in Red, James Hype y Rawayana, el festival vibró con una variedad de artistas que completaron una variada programación .

Desde la energía pop de Marina Reche, el indie rock de Little Jesus, el R&B POP de Chita, hasta la potencia experimental de JPEGMafia y la electrónica hipnótica de Caribou, cada presentación aportó matices distintos a una jornada que cerró los 10 años del festi con más diversidad musical del país .

La jornada arrancó bajo el sol del mediodía, con Estratosfera llenando de sonidos cyberpunk, y el Alternative Stage encendido por el talento emergente de Lichi. La escena argentina brilló con nombres como Francisco Victoria y Chita, mientras que el público se iba concentrando en cada rincón del predio, viviendo las experiencias 360 clásicas y otras que no tanto.

Con el paso de las horas y el asomo de la lluvia que termina dándole alguna mística al festival, la atmósfera se fue cargando de energía, con la explosiva presentación de Nathy Peluso, quien hizo del Samsung Stage una fiesta de ritmos latinos y urbanos además de su característico hip hop mixeado con R&B.

Los venezolanos de Rawayana trajeron su trippy pop a Buenos Aires con un show fresco y relajado y sorprendieron con la aparición del rapero Akapella, quien se sumó para interpretar Veneka y le dio un toque extra de energía al set

En el escenario del Lollapalooza Argentina 2023 durante la presentación de Chano, Tan Biónica había anunciado el regreso de la banda pop rock que marcó una generación con sus hits. Dos años después se cierra el ciclo en una circularidad casi borgeana y se reencontraron con el público del festival.

Desde el primer acorde de Ella hasta el cierre con La Melodía de Dios, cada canción se sintió como un himno generacional. En un momento especial, invitaron a Nicki Nicole para cantar Boquitas Pintadas, donde la rosarina los incentivó a lanzar la canción que solo existe en su versión en vivo.

Los hermanos Sardelli de Airbag también acompañaron para una versión explosiva de Arruinarse. Con un Chano visiblemente emocionado y unas enigmáticas palabras nos dejaron un mensaje: “Nos volvemos a casa por un tiempo, pero lo mejor está por venir” ¿Una despedida definitiva o solo un descanso?

Benson Boone tocó los corazones con su emotiva balada pop, destacándose con temas como In The Stars y Beautiful Things. El estadounidense supo cautivar a un público que no podía dejar de corear sus letras.

Benson Boone Lollapalooza 2025 Día 3 Lucila Stacchiotti Viera

El momento viral llegó cuando le tiraron una camiseta de Boca y él preguntó a los presentes si les gustaba o no, sin entender la magnitud de la pregunta en un público tan futbolero con el argentino, pero con un carisma que marcó la conexión con los fans.

Por supuesto, el gran cierre llegó con la presentación de Olivia Rodrigo, quien conquistó al Hipódromo con su poderoso set que recorrió sus dos discos, SOUR y GUTS, ofreciendo una cátedra de pop visceral idónea para la fecha histórica del festival. La multitud vivió una experiencia única mientras la cantante se entregaba por completo en el escenario, acompañada por un despliegue de talento entre su crew de bailarinas y su banda de músicos en vivo.

Su interpretación de Vampire fue uno de los momentos más emotivos de la noche, mientras que good 4 u desató el pogo final del Lolla. Con una multitud coreando cada tema, Olivia dejó en claro por qué es una de las artistas más importantes de su generación.

El cierre de la jornada tuvo a Rüfüs Du Sol, el trío australiano llevó al escenario su electrónica envolvente. Con una puesta visual impresionante, su show fue un viaje sensorial que alcanzó su punto máximo con Innerbloom y Alive, dos de los temas más coreados por el público.

Después de tres días de música, más de 300 mil personas viviendo emociones y momentos inolvidables, el Lolla 2025 se despidió con una certeza, es el festival que durante 10 años aportó diversidad musical a la cartera de artistas que visitaban el país.