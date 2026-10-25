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Tonos neutros y decoración minimalista: así es la casa de Julieta Ortega

La actriz compartió imágenes de su vivienda en Buenos Aires y dejó ver los detalles que definen su estilo, con muebles funcionales, piezas antiguas y objetos que reflejan sus gustos personales.

Julieta Ortega mostró distintos rincones de su casa en Buenos Aires

Julieta Ortega mostró distintos rincones de su casa en Buenos Aires, donde predominan los tonos neutros, los muebles vintage y una biblioteca repleta de libros. (Foto: Instagram @petitjotao).

  • La actriz compartió imágenes de su intimidad y mostró su estilo personal.
  • Su vivienda se destaca por una propuesta estética sencilla y funcional.
  • La distribución de los ambientes combina comodidad y detalles decorativos.
  • Algunos elementos de la casa tienen un valor especial por su historia familiar.

Tonos neutros y decoración minimalista: la actriz mostró distintos rincones de su casa en Buenos Aires, donde predominan los colores suaves, los muebles de líneas simples y los detalles vintage. Así es la casa de Julieta Ortega.

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La casa de la hija de Palito Ortega refleja una combinación de simpleza, calidez y objetos con valor sentimental. A través de las imágenes que comparte en sus redes sociales, dejó ver una decoración en la que las tonalidades suaves, la madera y la luz natural tienen un papel central.

Lejos de los ambientes recargados, la vivienda apuesta por una estética sobria que prioriza la comodidad y la funcionalidad. Los muebles de diseño simple conviven con piezas vintage, recuerdos familiares y objetos que la intérprete reunió a lo largo de los años.

Como es la casa de Julieta Ortega

Uno de los rasgos más visibles de la casa es la elección de una paleta de colores suaves. Los tonos claros, las telas livianas y los pisos de madera aportan calidez y generan una sensación de armonía en los distintos ambientes. En las imágenes, Julieta aparece relajada en una de sus butacas, en un entorno que combina comodidad y sencillez.

Uno de los rincones más destacados del hogar es una gran biblioteca blanca que reúne numerosos libros organizados en sus estantes. El mueble ocupa un lugar central y se complementa con una colección de vinilos ubicada en la parte inferior. Una escalera de apoyo permite alcanzar los estantes superiores y suma un detalle funcional al conjunto. La combinación de libros, música y mobiliario sencillo convierte este sector en uno de los espacios más personales de la casa.

El living comedor integrado se destaca por su amplitud y por una distribución que permite aprovechar el espacio para descansar y compartir reuniones. Los grandes ventanales, acompañados por cortinas translúcidas, favorecen la entrada de luz natural. Entre los elementos que llaman la atención aparecen las vitrinas de estilo antiguo, un sillón de terciopelo en tono nude y una mesa ovalada blanca rodeada de sillas tapizadas en colores neutros.

La decoración también incluye una ilustración enmarcada de Palito Ortega, un detalle que suma un componente familiar al ambiente y se integra con el resto de los objetos. Estos objetos le dan un carácter personal a la vivienda y muestran cómo una decoración sin excesos que puede convivir con elementos cargados de recuerdos y significado.

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