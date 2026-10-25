La desgarradora frase que la abuela de Tini Stoessel le dijo para no ir a su casamiento con Rodrigo De Paul A pocos meses del casamiento, la artista le pidió a uno de sus familiares más cercanos que la pueda acompañar en el ingreso al altar, pero no tuvo la respuesta esperada. Agregar C5N en









Tini fue rechazada por su abuela. Redes sociales

La abuela de Tini habría decidido respaldar a su hija, Mariana Muzlera, en medio del conflicto familiar. ¿Cómo? Según contó Ángel de Brito, la mujer rechazó una propuesta muy especial de la cantante, de pedirle que ingrese con ella al altar en el casamiento con Rodrigo de Paul y para negarse, usó una dolorsa frase.

De acuerdo con lo que informaron en LAM, Tini quería que su abuela María Luisa tuviera un papel destacado en su boda con el futbolista. Sin embargo, la mujer habría rechazado la propuesta de manera contundente, pese a la importancia que tiene en la vida de la cantante.

La artista le había pedido a su abuela materna que la acompañara hasta el altar, ante la ausencia de su padre, Alejandro Stoessel, pero no quiso. “La abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100% del lado de sus padres”, reveló Ángel de Brito al referirse a la decisión de María Luisa.

La boda de Tini y el futbolista está prevista para el 19 de diciembre. Mientras se acerca la fecha, la situación familiar continúa generando repercusiones, ya que, según contaron en el ciclo de espectáculos, los padres de la cantante tampoco estarían presentes en el evento.

Se filtró la frase de Alejandro Stoessel luego de la cancelación del show de Tini en Miami La cancelación de un recital de Tini Stoessel en Miami abrió interrogantes sobre lo que ocurrió detrás de escena. La artista tenía previsto presentarse ante el público, pero la función se suspendió apenas 30 minutos antes del horario de inicio. En medio de las repercusiones, surgió una nueva información vinculada a su entorno familiar: la supuesta reacción de su padre, Alejandro Stoessel, frente a lo sucedido.