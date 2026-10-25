25 de octubre de 2026 Inicio
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Empresarios de IDEA rechazaron los ataque de Javier Milei contra periodistas y reclamaron respeto en el debate público

La entidad empresaria defendió la libertad de prensa y advirtió que los ataques a trabajadores de medios son incompatibles con la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos. El pronunciamiento se conoció tras las declaraciones del Presidente en la Fundación Faro.

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El pronunciamiento se conoció tras las declaraciones del Presidente en la Fundación Faro.

El pronunciamiento se conoció tras las declaraciones del Presidente en la Fundación Faro.

YouTube: Oficina del Presidente (captura de video)

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) cuestionó las descalificaciones del presidente Javier Milei contra periodistas y reclamó que las discusiones públicas se desarrollen con respeto, pluralidad y responsabilidad.

Milei celebró su sobreseimiento en la causa $LIBRA.
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En un comunicado, la organización destacó que la libertad de prensa y el reconocimiento de las opiniones diferentes son condiciones esenciales para la convivencia democrática. En ese sentido, sostuvo que las diferencias políticas deben expresarse a través del diálogo, sin recurrir a insultos ni descalificaciones.

IDEA también puso el foco en el papel de los funcionarios elegidos por el voto popular y señaló que tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público respetuoso. Según planteó, los agravios contra periodistas mientras realizan su trabajo contradicen ese compromiso.

El pronunciamiento se produjo luego de que Milei apuntara contra distintos trabajadores de prensa durante una actividad de la Fundación Faro, en la que volvió a cuestionar la cobertura periodística de la causa $LIBRA, horas después de que se conociera su sobreseimiento en el expediente.

La entidad empresaria vinculó su reclamo con la situación económica y social del país y consideró necesario preservar los espacios de discusión democrática mientras la sociedad realiza esfuerzos para alcanzar la estabilidad y el desarrollo.

En el cierre del documento, IDEA insistió en la necesidad de proteger la libertad de prensa y de expresión, y llamó a sostener intercambios públicos basados en la tolerancia y el respeto.

El ataque de Milei a periodistas durante un acto de la Fundación Faro

Durante una cena de la Fundación Faro, el presidente Javier Milei apuntó contra varios periodistas por sus publicaciones sobre la causa $LIBRA, luego de que se conociera su sobreseimiento en el expediente. El mandatario mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, y los descalificó públicamente.

En su discurso, Milei afirmó que quienes considera responsables de difundir acusaciones contra su gobierno “se tienen que quemar en la hoguera”. Además, cuestionó el tratamiento periodístico del caso y sostuvo que la investigación respondió a una maniobra política en su contra. Las declaraciones generaron el rechazo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre la gravedad de los agravios y el riesgo de exponer a los trabajadores de prensa a situaciones de hostilidad.

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