IR A
IR A

Cuanto cuesta el bolso Hermés Kelly que lució Juliana Awada y deslumbró a todos

La empresaria sorprendió con un accesorio de una de las casas de moda más reconocidas del mundo. El diseño francés se destaca por su trayectoria, sus detalles de confección y su presencia en el mercado internacional del lujo.

Juliana Awada lució un bolso Hermès Kelly

Juliana Awada lució un bolso Hermès Kelly, una de las piezas más emblemáticas de la firma francesa y un ícono de la moda de lujo. (Foto: Instagram @juliana.awada).

  • La firma francesa cuenta con una larga tradición en marroquinería.
  • El accesorio tiene distintas versiones según el tamaño y los materiales.
  • Su historia está vinculada a una figura emblemática de la realeza europea.
  • El diseño se mantiene vigente entre las piezas más reconocidas de la moda.

¿Cuanto cuesta el bolso Hermés Kelly que lució Juliana Awada y deslumbró a todos?: la modelo volvió a llamar la atención con uno de los accesorios más emblemáticos del mundo del lujo, que se mantiene vigente gracias a una estética que atraviesa distintas temporadas sin perder reconocimiento.

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
Te puede interesar:

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

Su estructura definida, los herrajes metálicos y las diferentes opciones de tamaño permiten incorporarlo a estilos diversos, desde conjuntos clásicos hasta propuestas más modernas. En el caso de Awada, la cartera se integra a una imagen pública asociada con prendas de líneas simples y accesorios de alta gama.

Aunque no es posible establecer el precio exacto del ejemplar que utilizó sin conocer su tamaño, material y versión, los valores de referencia de 2026 permiten dimensionar por qué se trata de uno de los bolsos más exclusivos de la moda internacional.

Qué monto alcanza el bolso Hermés Kelly de Juliana Awada

El diseño se destaca por su silueta estructurada, sus terminaciones cuidadas y su historia ligada a la realeza. En 2026, los precios de este modelo superan los 13.000 dólares para algunas de sus versiones de cuero más clásicas. La empresaria argentina es reconocida por sus elecciones de moda, en las que suele combinar prendas atemporales con accesorios de marcas internacionales.

Entre esas piezas se encuentra el Hermès Kelly, una cartera que se convirtió en un clásico de la firma francesa y que conserva su lugar entre los bolsos más codiciados del mercado de lujo. El diseño se distingue por su forma trapezoidal, el asa superior y el cierre con correas y candado. Su variante combina elegancia y funcionalidad, características que contribuyeron a consolidarlo como un accesorio de colección.

El precio de un bolso Hermès Kelly depende del tamaño, el tipo de cuero, los acabados y la disponibilidad. Según referencias de precios de boutique correspondientes a 2026, el Kelly 25 de cuero Togo o Epsom cuesta alrededor de US$13.700 en Estados Unidos, mientras que el Kelly 28 alcanza los US$14.400.

En Europa, los valores de referencia para esos mismos tamaños son de 9.600 y 10.100 euros, respectivamente. Las versiones más pequeñas también tienen valores elevados: el Mini Kelly II de cuero Epsom ronda los US$11.400 en el mercado estadounidense. Por su parte, las variantes confeccionadas con pieles exóticas pueden alcanzar cifras considerablemente superiores.

La historia del Kelly comenzó en la década de 1930, cuando Robert Dumas diseñó una cartera de silueta estructurada para la casa Hermès. Años después, el accesorio adquirió reconocimiento internacional por su asociación con Grace Kelly, actriz y princesa de Mónaco. En 1977, la firma adoptó oficialmente el nombre Kelly en homenaje a la princesa. Desde entonces, el modelo se consolidó como una de las creaciones más reconocidas de la marca francesa, junto con el Birkin.

Noticias relacionadas

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

Hay gran expectativa y preocupación en el mundo del espectáculo por su estado de salud.

El delicado momento de salud de Marc Singer: qué tiene el famoso actor de "V, Invasión Extraterrestre"

Ezequiel Cwirkaluk, nombre real del artista, volvió a ser noticia. Esta vez, por una dolorosa pérdida.

La muerte que golpea a El Polaco: "Te fuiste en mis manos"

Emanuel Ortega junto a Julieta Prandi, hoy separados.

"No elegí estar en esta situación": Emanuel Ortega habló a fondo de su separación de Julieta Prandi

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores.
play

Matías Bagnato, sobre su vida después de la masacre de Flores: "Recién ahora estoy haciendo un duelo sano"

Había permanecido 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y continúa con su recuperación en su casa.

La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica: el mensaje para sus seguidores

últimas noticias

Mateo Messi se consagró campeón con la Sub 12 de Inter Miami.

De tal palo, tal astilla: Mateo Messi anotó un gol y el equipo Sub 12 de Inter Miami se consagró campeón

Hace 6 minutos
Franco Colapinto, el piloto de Alpine, largará 21° por una sanción de diez puestos.

Colapinto parte desde el puesto 21° en Austin en una carrera que puede consagrar a Antonelli

Hace 21 minutos
play
Ana Lilian de la Macorra interpretó a Paty en El Chavo del 8, la exitosa comedia mexicana que marcó a varias generaciones. (Foto: captura de pantalla de la serie).

Qué fue de la vida de la actriz que hizo de Paty en el Chavo del 8

Hace 36 minutos
La jornada no laborable del miércoles 28 de octubre se debe al aniversario fundacional de un municipio bonaerense y alcanza a distintos sectores según la normativa vigente.

Confirman un feriado extra para el miércoles 28 de octubre de 2026: a qué se debe

Hace 37 minutos
Stephanie Demner mostró la renovación de la habitación que comparte con Guido Pella, con una decoración de tonos neutros, almohadones personalizados y recuerdos familiares.

Con decoraciones bordadas y detalles únicos: así es la habitación de Stephanie Demner y Guido Pella

Hace 38 minutos