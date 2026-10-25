La empresaria sorprendió con un accesorio de una de las casas de moda más reconocidas del mundo. El diseño francés se destaca por su trayectoria, sus detalles de confección y su presencia en el mercado internacional del lujo.

Juliana Awada lució un bolso Hermès Kelly, una de las piezas más emblemáticas de la firma francesa y un ícono de la moda de lujo. (Foto: Instagram @juliana.awada).

¿Cuanto cuesta el bolso Hermés Kelly que lució Juliana Awada y deslumbró a todos?: la modelo volvió a llamar la atención con uno de los accesorios más emblemáticos del mundo del lujo, que se mantiene vigente gracias a una estética que atraviesa distintas temporadas sin perder reconocimiento.

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Su estructura definida, los herrajes metálicos y las diferentes opciones de tamaño permiten incorporarlo a estilos diversos, desde conjuntos clásicos hasta propuestas más modernas. En el caso de Awada, la cartera se integra a una imagen pública asociada con prendas de líneas simples y accesorios de alta gama .

Aunque no es posible establecer el precio exacto del ejemplar que utilizó sin conocer su tamaño, material y versión, los valores de referencia de 2026 permiten dimensionar por qué se trata de uno de los bolsos más exclusivos de la moda internacional.

El diseño se destaca por su silueta estructurada, sus terminaciones cuidadas y su historia ligada a la realeza. En 2026, los precios de este modelo superan los 13.000 dólares para algunas de sus versiones de cuero más clásicas. La empresaria argentina es reconocida por sus elecciones de moda, en las que suele combinar prendas atemporales con accesorios de marcas internacionales.

Entre esas piezas se encuentra el Hermès Kelly, una cartera que se convirtió en un clásico de la firma francesa y que conserva su lugar entre los bolsos más codiciados del mercado de lujo. El diseño se distingue por su forma trapezoidal, el asa superior y el cierre con correas y candado. Su variante combina elegancia y funcionalidad , características que contribuyeron a consolidarlo como un accesorio de colección.

El precio de un bolso Hermès Kelly depende del tamaño, el tipo de cuero, los acabados y la disponibilidad. Según referencias de precios de boutique correspondientes a 2026, el Kelly 25 de cuero Togo o Epsom cuesta alrededor de US$13.700 en Estados Unidos, mientras que el Kelly 28 alcanza los US$14.400.

En Europa, los valores de referencia para esos mismos tamaños son de 9.600 y 10.100 euros, respectivamente. Las versiones más pequeñas también tienen valores elevados: el Mini Kelly II de cuero Epsom ronda los US$11.400 en el mercado estadounidense. Por su parte, las variantes confeccionadas con pieles exóticas pueden alcanzar cifras considerablemente superiores.

La historia del Kelly comenzó en la década de 1930, cuando Robert Dumas diseñó una cartera de silueta estructurada para la casa Hermès. Años después, el accesorio adquirió reconocimiento internacional por su asociación con Grace Kelly, actriz y princesa de Mónaco. En 1977, la firma adoptó oficialmente el nombre Kelly en homenaje a la princesa. Desde entonces, el modelo se consolidó como una de las creaciones más reconocidas de la marca francesa, junto con el Birkin.