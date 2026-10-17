Muebles de época y decoración maximalista: como es la casa de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca La propuesta decorativa combina elegancia, recuerdos y detalles artísticos que hacen de cada ambiente un espacio único. Agregar C5N en









Conocé como es la casa de Anna Chiara del Boca. Redes sociales

La casa combina muebles antiguos, fotografías familiares y una decoración maximalista.

El living se destaca por sus sillones clásicos, una chimenea de piedra y muebles de madera oscura.

La cocina tiene fotografías familiares que reúnen recuerdos de distintas generaciones.

La terraza y el jardín completan una propiedad donde conviven los objetos vintage y los espacios al aire libre. La decoración de una casa puede contar mucho sobre quién vive ahí. En el caso de Anna Chiara del Boca, hija de Andrea Del Boca, los muebles antiguos, las fotografías familiares y los ambientes amplios son parte de una vivienda que combina historia y personalidad. Lejos de los espacios minimalistas, el hogar apuesta por una estética cargada de detalles, donde cada objeto tiene su lugar y aporta carácter.

La distribución de la propiedad favorece la conexión entre los distintos ambientes. El comedor diario se comunica directamente con el living principal, en una disposición que permite aprovechar la luz natural y compartir momentos en familia. Las paredes claras aportan luminosidad y funcionan como un fondo neutro para una decoración en la que conviven muebles clásicos y elementos artísticos.

Así es la casa de Anna Chiara del Boca. Redes sociales Uno de los sectores más llamativos es el living, donde los sillones de estilo tradicional y tapizados claros se ubican frente a una imponente chimenea de piedra. A su alrededor, las mesas auxiliares y los muebles de madera oscura refuerzan el aire señorial de la casa. La elección de piezas de otras épocas se aleja de las tendencias más modernas y le da a la vivienda una identidad propia.

Así es la casa de Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca El comedor mantiene esa misma línea decorativa, con una robusta mesa de madera oscura acompañada por sillas clásicas. La vajilla delicada y los candelabros tradicionales completan una ambientación que remite a las casas de estilo antiguo. En lugar de apostar por pocos objetos y superficies despejadas, la propuesta aprovecha los detalles para construir espacios con personalidad.

La cocina también tiene un sello particular: la heladera está cubierta de fotografías familiares que reúnen recuerdos de distintas generaciones. Este detalle transforma un electrodoméstico cotidiano en una especie de mural personal y suma un componente emotivo a la decoración. Las imágenes se integran con los muebles, los cuadros y otros objetos que forman parte de la historia de la familia.