Elecciones en Brasil: Lula lidera el recuento en el exterior, pero faltan los votos "bolsonaristas" de EEUU El senador del Partido Liberal sumó más votos en los primeros resultados parciales difundidos, con una ventaja marcada en Japón. Pero el presidente Lula da Silva, se impuso luego en una mayor cantidad de países, sobre todo europeos y africanos, y ahora está al frente. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro y Lula Da Silva durante el debate previo al balotaje. Web

Los primeros resultados del balotaje presidencial de Brasil en el exterior comenzaron mostrando un escenario dividido entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Según los boletines de urna publicados durante este domingo, el candidato del Partido Liberal (PL) comenzó imponiéndose, pero a medida que avanzó la jornada el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo triunfos en más países y tomó la delantera.

La diferencia inicial estuvo fuertemente condicionada por la votación en Japón, donde Flávio Bolsonaro consiguió 28.538 votos frente a los 7.098 de Lula, de acuerdo con los primeros datos difundidos, lo que implicaba casi el 80% de los sufragios para el candidato de la derecha radical.

Entre los países donde Lula obtuvo más votos iniciales se encontraron Australia, China, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Palestina y Singapur. En Australia, el mandatario reunió 6.017 sufragios frente a los 3.465 de su rival, mientras que en Nueva Zelanda se impuso por 418 votos contra 101.

Flávio Bolsonaro, por su parte, logró victorias en Japón, Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, Tailandia y Taiwán, entre otros territorios. En varios de esos países, las diferencias fueron estrechas, como ocurrió en Malasia, donde el senador consiguió 44 votos frente a los 41 del presidente.

A medida de que avanzaban las horas, el ingreso de los votos de Europa y Africa volcaron el liderazgo hacia el líder del PT, que en este momento encabeza el conteo por 53% a 46%, pero cuando aun falta el ingreso de uno de los países con mayor presencia de votantes brasileños, como es Estados Unidos, que suelen inclinarse mayoritariamente por el bolsonarismo.