Tomás Holder recibió una fuerte acusación de un compañero del Bailando 2023: "No tiene códigos..."

En diálogo con el programa Desayuno Americano, Brian Sarmiento comenzó por remarcar: " Nosotros, como famosos, tenemos que cuidar a la gente que está atrás . Donde él no tiene códigos es a la hora de tomar una decisión . Puede ser que no se lleven bien, pero se arregla puertas adentro ". Con estas palabras, se puso del lado de Fredes, quien seguirá en el Bailando 2023 por decisión de Marcelo Tinelli .

Referido a la decisión de Tomás Holder, el exfutbolista señaló: "Son códigos de la vida. Me pareció de malo, no me gustaron las formas". Así, apuntó fuertemente en contra del ex Gran Hermano 2022, y no es la primera vez que el influencer aparece en escena por el destrato de un compañero.

Para finalizar, Sarmiento habló sobre el trabajo de los coaches del Bailando 2023: "Salen a las 7 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche. Económicamente, no ganan mucho, no podés jugar con el trabajo y el dinero de las personas". Hace algunos días, Tomás Holder hizo énfasis en que Davo Fredes no vivía de ello, lo que lo ayudó a tomar la decisión de prescindir de él.