Bailando 2023: la drástica decisión de Marcelo Tinelli tras la reacción de Tomás Holder

Marcelo Tinelli le prometió al coach de Tomás Holder no dejarlo sin trabajo.

Explotó la interna en el Bailando 2023: qué dos figuras no se hablan

“De la nada y sin previa advertencia, me llamaron de la producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el 'Bailando 2023' por pedido de Tomás Holder , ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí evaluación", expresó el bailarín en Instagram.

Pero rápidamente apareció Holder en el programa para decir que había cosas que no estaban funcionando, las hablaron entre él y su bailarina Agustina y decidieron que no querían seguir trabajando con él. “¿Davo entonces no está más?”, preguntó Tinelli y le contestaron: “No, mañana arrancamos con un coach nuevo”.

Fue entonces que, luego de que cada uno hablara y cuente su versión de los hechos, el conductor del ciclo tomó la palabra: “Lo que le voy a pedir a las jefas de coaches es que, por favor, el señor no pierda el trabajo".

"Qué tu familia se quede tranquila que vas a seguir trabajando. Vamos a conseguir un equipo para que esté acá Davo", concluyó y recibió el aplauso de todos los presentes y el agradecimiento del propio coach.

El influencer Tomás Holder le contestó públicamente al coreógrafo Davo Fredes tras despedirlo del Bailando 2023 y se encargó de dar los detalles que lo llevaron a tomar esta decisión junto a su bailarina Agostina Caute.

A través de dos videos que publicó en su cuenta de Instagram, Tomás Holder comenzó por confirmar lo sucedido: "Decidimos buscar otro coach porque con Davo no nos veníamos entendiendo. No estábamos progresando en nada. Estábamos a días de bailar de vuelta y no teníamos la coreo hecha". Con estas palabras, el participante del Bailando 2023 dejó en claro su preocupación de cara al futuro en la competencia.

"Como grupo no estábamos funcionando, y cambiamos de coach para ver si podíamos progresar. Sentimos que era la mejor opción. Tampoco voy a hablar mal de Davo porque dio lo mejor de él, me hizo bailar en un mes", continuó el influencer. Así, se diferenció de Fredes en cuanto a atacar al otro.