Tomás Holder confirmó las razones por las que despidió a su coreógrafo: "No vivía de esto..."

A través de dos videos que publicó en su cuenta de Instagram, Tomás Holder comenzó por confirmar lo sucedido: " Decidimos buscar otro coach porque con Davo no nos veníamos entendiendo . No estábamos progresando en nada . Estábamos a días de bailar de vuelta y no teníamos la coreo hecha ". Con estas palabras, el participante del Bailando 2023 dejó en claro su preocupación de cara al futuro en la competencia.

"Como grupo no estábamos funcionando, y cambiamos de coach para ver si podíamos progresar. Sentimos que era la mejor opción. Tampoco voy a hablar mal de Davo porque dio lo mejor de él, me hizo bailar en un mes", continuó el influencer. Así, se diferenció de Fredes en cuanto a atacar al otro.

Para finalizar, Holder dejó en claro su bronca tras lo que dijo el coreógrafo: "Otro punto a recalcar es que él pone que yo lo eché, y pone 'el famoso', entre comillas. No me ningunea ni me jode. Yo me considero famoso, soy un chico que se hizo conocido por su propia cuenta, llegué hasta donde llegué gracias a mí. Davo no se queda sin trabajo, él no vivía de esto. Le va muy bien, vive en un country, tiene su propio auto". De esta manera, buscó dejarlo en evidencia sobre la necesidad de tener empleo en el Bailando 2023.