Sin embargo, en medio de tanta exposición y de supuestas infidelidades, Julieta terminó con su noviazgo con Lucca Bardelli, y ese fue el punta pie que hizo renacer la posibilidad de que el vínculo “Marculi” se haga realidad.

Si bien ambos protagonistas siempre negaron dichos rumores, pero hubo ciertos detalles que hicieron creer que hubo un romance entre la artista y el salteño, y ahora fue un excompañero que se animó a contar los dichos de Julieta, dando a entender que existió un posible romance pero que no terminó de la mejor manera.

En un programa de stream de Rosario, Hoder lanzó cuando le preguntaron por un supuesto romance entre la protagonista de Coqueluche y el ganador de GH 2023: “Por lo que escuché una vez, perdón Marcos y Juli, no quiero decir cosas que no sé, pero por lo que escuché una vez, le preguntaron a Juli cerca de mí y tiró: ‘Ay, sí, pero es tan virgo’. Como que se ve que estuvieron, pero…”.

Y agregó: “No los quiero quemar, porque no sé. Ojalá que sí, son lindos chicos, y si la pasan bien, genial. Para mi Marcos busca otro tipo de mujer, más como él, más tranquila, más perfil bajo. Y Juli es más allá arriba, quizás necesita un pibe más rockstar”.

Tras el escándalo por el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio, llegó el esperado reencuentro entre el salteño y Julietta Poggio. Los ex Gran Hermano subieron una historia de Instagram donde se los mostraban juntos. La misma despertó la sospecha entre sus seguidores. ¿El amor nunca se fue?

Después de abandonar el reality show, ambas figuras se adaptaron y comenzaron nuevos proyectos dentro y fuera de la televisión. El tiempo pasó volando, entre algunos rumores como que Coti Romero estuvo a los besos con Marcos Ginocchio en un after, la vida volvió a reunir a Julieta Poggio con el Primo. No solo eso, sino que se encontraron para entrenar en un gimnasio, no dudaron en sacarse una foto juntos y la compartió en sus redes sociales.

“Back de hoy”, escribió en la imagen Julieta junto al emoji de un "fueguito", posteo que también compartió Marcos Ginocchio. Ambas figuras muestran públicamente que tienen una buena relación, se preocupan uno por el otro y se apoyan en sus proyectos.