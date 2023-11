Ángel de Brito confirmó que Coti Romero estuvo a los besos con Marcos Ginocchio: ¿Nació el amor?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faarontsuarez%2Fstatus%2F1720252069741764922&partner=&hide_thread=false ángel de brito confirmando que coti y marcos estuvieron a los besos en la bresh FALLECIERON LAS MARCULIS pic.twitter.com/t7P9OcHi3n — aaron (@aarontsuarez) November 3, 2023

"¿A quién se picoteó en un after? No me hagas que no, al ganador de Gran Hermano", aseguró De Brito en pleno programa, lo que generó aplausos y sorpresa del público. "¿Te lo chapaste al flaco ese?", la cuestionó Marcelo Tinelli a lo que Romero se mantuvo callada.

"¿Está muda Coti?", bromeó el conductor de LAM mientras que la exparticipante se reía y no emitía comentario, lo que daba a entender que lo que se acababa de contar era verdad, hasta que rompió el silencio y explicó: "Me puedo besar con mucha gente, eso no significa nada".

En ese momento, Tinelli retrucó la apuesta y le preguntó si Marcos besaba bien, a lo que Romero respondió que "no ando puntuando los besos de la gente", lo que generó frustración entre los presentes quienes querían saber más detalles sobre el romántico encuentro entre ambos.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio de Gran Hermano están iniciando una relación: la prueba que lo confirma

Luego de que se dé a conocer que Marcos Ginocchio y Julieta Poggio están iniciando una relación, luego de las especulaciones de los medios, finalmente dieron el primer indicio. Ambos negaron en todo momento su romance, pero en el último tiempo no salieron a contradecir, sino que hay prueba de la relación.

"Una persona que es muy allegada a uno de los dos protagonistas, me confirma Marcos y Julieta. Me dice que se están viendo. Lo cuento porque la realidad es que confío en esa persona y es muy allegada", expresó la periodista Pilar Telechea en historias de Instagram.

Marcos Julieta Redes sociales

Y agregó: "Lo cuento porque el fandom estaba como muy ansioso. Yo no metería presión ni nada. Esto no significa que estén de novios ni que se vayan a casar. Está confirmado que se están viendo y que algo pasó también".

Pero además de esa versión, Lomáspopucom publicó en historias una prueba clara de romance: Marcos fue visto con un buzo que dice “Balance” de color negro y con letras blancas y pocos días después, Poggio apareció con el mismo buzo y se podía ver que no era de su talle. ¿Confirmado?