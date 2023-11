El esperado reencuentro de Julieta Poggio y Marcos Ginnochio tras el beso con Coti Romero

Los ex Gran Hermano subieronuna historia de Instagram donde se los mostraban juntos. La misma despertó la sospecha entre sus seguidores. ¿El amor nunca se fue?

Ambas figuras coincidieron en el gimnasio y no dudaron en sacarse una foto juntos.

Tras el escándalo por el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio , llegó el esperado reencuentro entre "el Primo" y Julietta Poggio . Los ex Gran Hermano subieron una historia de Instagram donde se los mostraban juntos. La misma despertó la sospecha entre sus seguidores. ¿El amor nunca se fue?

Julieta Poggio Marcos Gionocchio

Mientras que "el Primo" disfruta de una vida fuera de los programas televisivos, en cambio, firmó un contrato con una empresa mundialmente conocida de gaseosas y tuvo que viajar por varios días, a Finlandia. Viaje que se interpuso en la incipiente relación entre las dos figuras.

El tiempo pasó volando, entre algunos rumores como que Coti Romero estuvo a los besos con Marcos Ginocchio en un after, la vida volvió a reunir a Julieta Poggio con "el Primo". No solo eso, sino que se encontraron para entrenar en un gimnasio, no dudaron en sacarse una foto juntos y la compartió en sus redes sociales.

"Back de hoy", escribió en la imagen Julieta junto al emoji de un "fueguito", posteo que también compartió Marcos Ginocchio. Ambas figuras muestran públicamente que tienen una buena relación, se preocupan uno por el otro y se apoyan en sus proyectos.

image.png

La pregunta de Marcos Ginocchio a Julieta Poggio que todos querían escuchar: qué le respondió

En ese contexto, con las primeras personas que se vio fue con Julieta y ambos grabaron un video que se volvió viral. Fue allí que el salteño quiso saber cómo está de salud Poggio luego de la peligrosa secuencia que vivió con un caballo. Acto seguido comenzó un ping pong de preguntas y respuestas con la joven. “De uno a diez, ¿qué tanto te dolió la patada del caballo?”, le consultó.

Entre risas, Poggio le contestó: “Ocho…me dolió bastante. Quise disimularlo, pero me dolió mucho”. Otros de los momentos de conexión entre ellos fue cuando él le preguntó: "cuál es su trago favorito", y la bailarina le respondió: “¡Lo sabés!”. “¿Eh? ¿La caipirinhia?”, soltó Marcos, algo sorprendido. Pero se equivocó, ya que contestó la caipiroska.