¿Separados? Por qué el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin

Después de nueve meses juntos, los actores pusieron fin a su romance. Aunque la chispa se apagó, ambos mantendrán la amistad y seguirán colaborando profesionalmente en futuros proyectos.

¿Separados?: después de nueve meses de relación, según fuentes cercanas, el romance de Tom Cruise y Ana de Armas habría llegado a su fin.

¿Separados? Tras nueve meses de romance, Tom Cruise y Ana de Armas habrían decidido tomar caminos distintos , según revelan fuentes cercanas a la pareja. La decisión no se habría debido a conflictos graves, ¿por qué finalizaron su romance?

El vínculo, que comenzó en febrero de 2025 durante la preproducción de la película Deeper, incluyó viajes a Londres, Vermont, Menorca y Madrid, así como escapadas en helicóptero y yate, pero finalmente la pareja concluyó que no seguirían avanzando sentimentalmente.

Cruise se había expresado públicamente sobre su relación, describiendo a Ana como “muy talentosa, gran actriz dramática y cómica, con una habilidad tremenda y que aprende rápidamente”. Por su parte, la actriz había comentado en Good Morning America sobre la colaboración en múltiples proyectos con el actor y con reconocidos directores como Doug Liman y Christopher McQuarrie.

Por qué se separaron Tom Cruise y Ana de Armas

Tom Cruise y Ana de Armas comenzaron su relación en febrero de 2025, durante las reuniones de preproducción de la película Deeper, un thriller de ciencia ficción que ambos iban a protagonizar. Aunque el proyecto quedó en pausa por cuestiones presupuestarias, su vínculo creció rápidamente dentro y fuera del set.

Tras días de rumores, la noticia se confirmó: la actriz cubana y el actor estadounidense decidieron separarse. Según fuentes cercanas a la pareja citadas por The Sun, “Tom y Ana se lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja llegó a su fin. Se llevan mejor como amigos”.

Durante estos meses, la pareja fue vista en diversas escapadas románticas: desde un viaje a Vermont, Estados Unidos, donde fueron fotografiados tomados de la mano, hasta cenas en Londres por San Valentín, paseos en helicóptero por Madrid y un yate en Menorca. Incluso, Ana compartió momentos íntimos de su cumpleaños número 37.

A pesar de la ruptura, ambos actores decidieron mantener una buena relación. De hecho, Ana de Armas ya fue elegida para la próxima película de Cruise, Deeper, lo que refleja la química profesional que aún comparten. Las fuentes destacaron: “Simplemente se dieron cuenta de que no iban a llegar tan lejos como pareja y que estarían mejor como compañeros de trabajo y amigos”.