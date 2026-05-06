Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

La actriz argentina compartió en sus redes sociales videos practicando coreografías de lucha en Bangkok, lo que desató especulaciones entre sus seguidores sobre un posible vínculo con DC Studios y el universo de superhéroes.

La actriz Eva de Dominici compartió en sus redes sociales imágenes de su entrenamiento en artes marciales , lo que desató especulaciones sobre un posible vínculo con DC Studios y el universo de superhéroes. El video, grabado durante su estadía en Tailandia, se viralizó rápidamente y recibió cientos de comentarios de seguidores que la imaginan en el icónico papel.

Tras confirmarse que Gal Gadot dejará de interpretar a la Mujer Maravilla, el nombre de la actriz oriunda de Lanús comenzó a sonar como posible reemplazo. Luego de que publicara imágenes de su intenso entrenamiento de lucha en Bangkok, los rumores en torno a Eva de Dominici volvieron a crecer.

La actriz, que ya se ha consolidado en la industria de Hollywood con su participación en exitosas series y su más reciente film Balls Up (Bolas Arriba) junto a Mark Wahlberg y Sacha Baron Cohen, aparece cada vez más mencionada como posible candidata para ingresar al universo de DC y a Paradise Lost, el nuevo proyecto de HBO Max.

La actriz argentina subió un posteo donde mostró su entrenamiento en artes marciales y la publicación se llenó de comentarios y especulaciones sobre su participación en el mundo de DC Studios. ¿Será la próxima Wonder Woman? Todavía se desconocen los motivos de su estadía en Tailandia pero lo cierto es que las imágenes volvieron a despertar los rumores de la posible interpretación del personaje de Diana Prince.

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El origen de las Amazonas

Paradise Lost es el proyecto en desarrollo de HBO Max, bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran, que forma parte del “Capítulo Uno: Dioses y Monstruos” del universo DC. La serie se ambientará en la isla de Temiscira antes del nacimiento de la Mujer Maravilla, con una trama centrada en el origen de las Amazonas y sus conflictos internos, inspirada en los cómics de Wonder Woman.

En ese contexto, los rumores apuntan a Eva de Dominici como posible protagonista, destacándose su perfil atlético y experiencia internacional como atributos que encajarían con las exigencias del proyecto.

A los 31 años, "made in Lanús" y radicada en Los Ángeles, Eva de Dominici logró consolidarse en el ámbito internacional. Su trayectoria incluye trabajos en cine y televisión en inglés, con actuaciones destacadas tanto en Argentina como en la industria audiovisual más importante, Hollywood.