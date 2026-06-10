Todo lo que hay que saber sobre la gala de nominación de Gran Hermano de este miércoles 10 de junio

Tras la pausa por el fútbol, el reality televisivo retoma su grilla habitual en una jornada que se espera que sea interesante.

La pantalla de Telefe se prepara para retomar el pulso del debate con el regreso de Gran Hermano: Generación Dorada este miércoles 10 de junio. Luego de una breve pausa por el partido de Argentina ante Islandia, el ciclo que comanda Santiago del Moro promete una noche de alta tensión en la que los jugadores ingresarán al confesionario para definir la nueva placa de nominados , un procedimiento que se perfila como un punto de inflexión decisivo para el destino de los jugadores que siguen en carrera.

El partido de la Albiceleste obligó a desplazar el habitual debate después de decidir el líder semanal, generando una fuerte expectativa entre los seguidores del formato, quienes debieron aguardar una jornada extra para conocer cómo se reorganizan las alianzas tras las últimas repercusiones dentro de la convivencia.

De este modo, la paciencia de los seguidores del ciclo tendrá su recompensa con una de las galas más esperadas. Con los ánimos caldeados y las tácticas renovadas , la emisión de esta noche concentrará toda la atención del público, que aguarda ver las repercusiones del aislamiento y el impacto directo que tendrán las nominaciones en el armado final de la placa.

Sebastián "Cola" se convirtió en el flamante líder tras consagrarse en el desafío semanal de Gran Hermano. Con una marca asombrosa de apenas 43 segundos, el participante dio cátedra de destreza y rapidez en una prueba que demandaba los más altos niveles de concentración y precisión, logrando un registro inalcanzable para sus compañeros de aislamiento que le garantiza la tranquilidad de no ser expulsado en la próxima gala.

De esta forma, estará a salvo del voto negativo de la audiencia, además de tener la posibilidad de fulminar a dos compañeros de la casa en la nominación y enviarlos directamente a placa.

Esta resolución de la prueba semana promete sacudir por completo las alianzas y las treguas vigentes entre las diferentes personas de la casa. Tras conocerse el resultado, la incertidumbre se apoderó del ambiente y los diversos grupos ya se encuentran reformulando sus planes de juego, conscientes de que la decisión de Cola alterará de forma drástica el destino de la competencia de cara a los próximos días.

Cómo ver la gala de nominación de Gran Hermano en vivo por TV y online

Para ver la gala de nominación de Gran Hermano en vivo por televisión, se puede sintonizar la pantalla tradicional de Telefe en la televisión abierta o acceder a su señal mediante los principales operadores de cable como Flow, Telecentro Play y DGO (DirecTV). El programa se transmite habitualmente a partir de las 22.15 horas, permitiendo seguir en directo el minuto a minuto del voto de los participantes y las determinaciones de la placa bajo la conducción de Santiago del Moro.

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Si la intención es seguir la transmisión de forma online, existen múltiples alternativas digitales gratuitas que se adaptan a cualquier dispositivo. La opción principal es ingresar al sitio web oficial de Mi Telefe en Vivo, aunque también podés sumarte a la experiencia de Streams Telefe en sus canales oficiales de Youtube y Twitch. Además, si querés complementar la gala con el seguimiento continuo de la casa, la plataforma DGO de DIRECTV cuenta con una señal exclusiva abierta para espiar la convivencia en tiempo real.