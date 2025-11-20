Murió Gary 'Mani' Mounfield, reconocido bajista de bandas como The Stone Roses y Primal Scream La familia confirmó la noticia en redes sociales, hasta el momento no desconocen la causa de su muerte. Liam Gallagher lo despidió en redes sociales al músico del grupo The Stone Roses.







La música está de luto tras la noticia de la muerte de Gary 'Mani' Mounfield, reconocido bajista de bandas como The Stone Roses y Primal Scream, a los 63 años. Su familia compartió la triste noticia en las redes sociales del artista.

Su hermano Greg despidió al ícono del rock en redes sociales: "Con el corazón destrozado, anuncio el triste fallecimiento de mi hermano. Gary Mani Mounfield, que en paz descanse. Se ha reunido con su amada esposa Imelda".

The Stone Roses Imagen del reencuentro de The Stone Roses. El artista se unió como bajista de la banda The Stone Roses en Manchester en el año 1987 y permaneció en el grupo hasta su separación en el año 1996.

Tiempo después se unió a la banda escocesa Primal Scream, con quienes tocó durante 15 años hasta el 2011, cuando la dejó para reunirse nuevamente con The Stone Roses en una gira de regreso que realizaron en el 2012.

Uno de los primeros cantantes en enterarse de la triste noticia fue el artista de Oasis, Liam Gallagher, quien publicó un mensaje en su cuenta de X: "Estoy en shock y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani. Mi héroe, DEP R Kid".