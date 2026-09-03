3 de septiembre de 2026 Inicio
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Qué sanciones habrá para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas

El Gobierno endurecerá una serie de medidas, ya contempladas por ley, contra las compañías involucradas en la extracción ilegal de hidrocarburos en territorio argentino bajo ocupación británica que no cuenten con la habilitación correspondiente.

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El Gobierno endurecerá las sanciones para las empresas que operen en Malvinas.

El Gobierno endurecerá las sanciones para las empresas que operen en Malvinas.

El presidente Javier Milei anunció este jueves que buscará agilizar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra las empresas que realizan actividades de extracción de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La medida pretende acelerar los mecanismos legales e inhabilitar de manera categórica a las compañías que operan en el territorio bajo ocupación británica.

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"Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores. Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina", sostuvo Milei.

"Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", agregó el mandatario.

El proyecto Sea Lion, en la Cuenca Norte de Malvinas, es uno de los que qued&oacute; en la mira.

El proyecto Sea Lion, en la Cuenca Norte de Malvinas, es uno de los que quedó en la mira.

Qué dice la Ley 26.659 y qué sanciones establece para las empresas que operen en Malvinas

La Ley 26.659 prohíbe a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina —que incluye las Islas Malvinas— sin contar con una habilitación otorgada por la autoridad nacional competente. Del mismo modo, prohíbe tener participación directa o indirecta en las empresas que desarrollen estos proyectos, prestarles servicios o realizar cualquier transacción sin la autorización correspondiente.

Para quienes incumplan la Ley, las sanciones incluyen:

  • Inhabilitación por el plazo de 5 a 20 años.
  • Cese de las concesiones hidrocarburíferas (en caso de poseerlas), que se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales, según corresponda.
  • Cese inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o previsionales que se le hubieran concedido.
  • Prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de 20 mil a 100 mil barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización de la autoridad competente, encargare o realizare cualquier actividad de búsqueda de hidrocarburos.
  • Prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de 150 mil a 1.5 millones de barriles de petróleo crudo (WTI) e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para realizar cualquier actividad comercial para el que, sin autorización, encargare o realizare cualquier actividad de extracción de hidrocarburos, o su transporte o almacenamiento.
  • En el caso de las personas jurídicas, las sanciones también pueden incluir la suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años; la suspensión para participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años, y la cancelación de la personería.

El Gobierno anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció este jueves la construcción de una Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego. Lo hizo a través del mensaje que dio por cadena nacional, con el que dio a conocer una serie de medidas relacionadas al histórico reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

"Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", expresó el mandatario, rodeado de sus ministros.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", agregó Milei.

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