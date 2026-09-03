"Nos tocó una guerra y la perdimos": qué decía Milei de Margaret Thatcher y la autodeterminación de los isleños Un repaso por las contradicciones del Presidente, cuya admiración declarada por la "Dama de Hierro", sus particulares metáforas futbolísticas para relativizar la guerra de 1982 y su disruptiva postura sobre los habitantes de las islas continúan bajo la lupa. Por Agregar C5N en









Milei cambió de postura en varias consideraciones acerca de Malvinas.

El discurso por cadena nacional del presidente Javier Milei, en defensa del reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, puso de nuevo el foco de atención en sus históricas y polémicas declaraciones previas. Las contradicciones del mandatario se remontan, principalmente, al debate presidencial de 2023 previo al balotaje frente a Sergio Massa, donde se reavivó la discusión sobre su confesa admiración hacia Margaret Thatcher, a quien en diversas oportunidades consideró una "ídola" y catalogó como una "gran líder de la humanidad", y su respaldo a la autodeterminación de los isleños.

MILEI ROMPE CON LA POSICIÓN HISTÓRICA SOBRE MALVINAS AL RECONOCER LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS ISLEÑOS. GRAVÍSIMO PARA ARGENTINA



El Presidente Javier Milei acaba de romper la posición oficial argentina sobre el denominado "principio de autodeterminación", aplicado al caso de las… pic.twitter.com/HUdRBzxowT — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 2, 2025 Durante aquel debate, Milei justificó su posición equiparando a la "Dama de Hierro" con figuras históricas como Ronald Reagan, Winston Churchill y Charles de Gaulle por su rol en la caída del Muro de Berlín. Ante la confrontación de Massa, quien le recordó que Thatcher es una enemiga indiscutible de la Argentina por haber ordenado el hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la zona de exclusión militar -acción en la que murieron 323 marinos argentinos-, el libertario minimizó el cuestionamiento ensayando polémicas analogías futbolísticas con Johan Cruyff y Kylian Mbappé, concluyendo con la frase: "Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos".

La insistencia en su admiración por la ex primera ministra conservadora del Reino Unido continuó incluso tras asumir la Presidencia de la Nación. En una entrevista concedida a la señal británica BBC en 2024, Milei defendió su postura al afirmar que "ella era brillante" y desafió las críticas de la sociedad argentina argumentando que juzgar a un líder por su nacionalidad es "intelectualmente muy precario". En esa misma entrevista, la corresponsal extranjera se sorprendió al observar que el Presidente mantenía recuerdos de la mandataria británica expuestos sobre una mesa en su propio despacho oficial de la Casa Rosada.

Recordemos que la jefa e ídola de Milei es Margaret Thatcher, como él mismo le dijo a la BBC. Nunca haría algo en contra de lo que manda el Reino Unido. pic.twitter.com/w0F9a28kM6 — Hagrid de Boca (@HagridDeBoca) September 4, 2026 El posicionamiento de Milei respecto al conflicto del Atlántico Sur también involucró la controvertida autodeterminación de los isleños. Durante la campaña electoral, se le cuestionó haber expresado que las islas debían contar con "el derecho de autodeterminación por parte de los kelpers", lo que implicaría un giro radical en la postura histórica del Estado argentino. Al ser acorralado en el debate para que definiera si los habitantes de las islas poseían o no ese derecho, Milei evitó dar una respuesta contundente y se limitó a señalar que el país debe realizar "todos los esfuerzos para recuperar las islas por la vía diplomática".