Javier Milei convocó a un frente político común para defender la soberanía de las Islas Malvinas

El presidente Javier Milei convocó este jueves por la noche a todo el arco político a conformar un frente común por la soberanía de las Islas Malvinas, durante un mensaje grabado emitido por cadena nacional. La iniciativa del jefe de Estado representó un giro de perfil e institucional dentro de su gestión, al proponer una tregua a la oposición con el objetivo de unificar la postura diplomática del país ante el escenario internacional.
Acompañado por los integrantes de su Gabinete y los principales referentes parlamentarios, el mandatario centró su discurso en el reclamo sobre el archipiélago. El planteo oficial se produjo en medio de un contexto geopolítico de alta sensibilidad, posterior a los movimientos diplomáticos recientes y a las declaraciones del líder estadounidense Donald Trump sobre un eventual apoyo de Washington al reclamo argentino.
Durante el tramo final de su intervención, el jefe de Estado endureció los términos hacia el Reino Unido y lanzó una clara advertencia a las potencias extranjeras con presencia en la región del Atlántico Sur. En esa línea, el Presidente manifestó una posición firme al asegurar que "cualquier avance sobre las Islas Malvinas será considerado una falta contra la Seguridad Nacional".
La alocución marcó una clara diferencia respecto a la dinámica de confrontación constante que caracterizó la relación del Poder Ejecutivo con la dirigencia opositora desde el comienzo de la administración. A través de este mensaje, el Presidente apeló a la unidad nacional y planteó la necesidad de suspender los enfrentamientos partidarios en función de los intereses estratégicos de la Argentina.
El Presidente exhortó a la dirigencia a construir una postura soberana unificada
El Presidente remarcó la importancia histórica del gesto de integración política y afirmó que "es la verdadera forma de rendir homenaje a quienes entregaron la vida por esta causa y a los veteranos que volvieron".
De inmediato, Milei formuló el llamado central de la jornada hacia todos los sectores partidarios del país. En ese pasaje del discurso, el libertario enfatizó: "A todos los argentinos y a la política, queremos transmitirles que podemos discutir muchas cosas, pero este tema demanda una pausa para mostrar un frente unido de cara al mundo y a la sociedad".
"Quiero invitar a toda la dirigencia política a sumarse como una misma voz a este reclamo, que es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron", aseguró.