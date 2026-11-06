Llamativo: la fuerte decisión que tomó Fran Stoessel en medio de la pelea familiar de Tini

En medio del conflicto, el hermano de la cantante habría tomado partido por una de las partes.

El hermano de la cantante Tini Stoessel , Fran Stoessel , habría decidido ponerse del lado de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera , en medio del conflicto familiar que atraviesa intèrprete de la Triple T. La determinación habría profundizado el distanciamiento entre los hermanos, según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa de streaming.

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De acuerdo con lo expresado por el comunicador, una fuente cercana a la artista le aseguró que “la relación de Tini con Fran está completamente quebrada” . Además, describió el deterioro del vínculo con una contundente frase: “Lo que antes era tenso, ahora es nulo” .

El enfrentamiento estaría vinculado con diferencias económicas y gastos familiares que trascendieron públicamente. Según Etchegoyen en Nuevo Día, a Fran le habría molestado la reacción de su hermana frente a esas revelaciones, lo que habría agravado las tensiones entre ambos.

En ese contexto, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera le habrían exigido a su hijo que tomara partido. “O te ponés del lado de ella, o te ponés del lado nuestro. De los dos lados no podés estar” , habría sido el ultimátum de sus padres, según el testimonio difundido por el periodista.

Finalmente, Etchegoyen aseguró: “Lo que me dicen a mí es que Fran eligió estar del lado de sus padres” . Sin embargo, hasta este viernes 6 de noviembre, no se conocía una confirmación pública de Tini ni de Fran Stoessel sobre esa supuesta decisión o una ruptura definitiva.

El embarazo que emocionó a Tini Stoessel

En medio de las versiones sobre su conflicto familiar, Tini Stoessel recibió una noticia que le generó una enorme alegría: Carola Gil, una de sus mejores amigas, está embarazada de su primera hija junto al futbolista Nicolás Fonseca. La pareja anunció la noticia a fines de septiembre.

Carola Gil y Nicolás Fonseca.

La influencer, hermana del actor Andrés Gil, compartió recientemente nuevas fotografías de su embarazo y confirmó que Tini será la madrina de la bebé. La revelación se produjo durante una entrevista en el programa de streaming Rumis, donde habló emocionada sobre la elección.

“Bueno… eh, ay no sé, bueno ya fue, Tini, obvio que va a ser Tini”, expresó Carola ante la consulta. Luego agregó: “Es una cuestión de mi primera hija, obvio que sí. Muy linda etapa, estoy feliz”, dejando en claro la importancia de su amistad con la cantante.

La intérprete de Miénteme también manifestó públicamente su felicidad. “TE AMOOOOOOOO”, escribió Tini en la publicación del anuncio del embarazo, mientras que en sus historias de Instagram reiteró: “Te amo, te amo”. Carola respondió con una frase especial: “Te amamos con tu ahijada”.

El posteo de Carola y el comentario de Tini.

Así, mientras continúan las versiones sobre las diferencias con Fran Stoessel y sus padres, la estrella de la música argentina celebra su próximo papel como madrina. La llegada de la hija de Carola Gil y Nicolás Fonseca representa una noticia feliz en su círculo más cercano, en plena etapa de preparativos para su boda con Rodrigo de Paul.