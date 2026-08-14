El polémico pedido del papá de Tini Stoessel que rompió su relación: por este motivo no lo invitó a su boda Una decisión inesperada detrás de una diferencia familiar que terminó impactando de lleno en los preparativos. Agregar C5N en









Alejandro Stoessel mantiene alfgunas diferencias con Tini.

La cantante Tini Stoessel atraviesa los preparativos de su boda con el futbolista Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre de 2026 en el exclusivo Dok Haras, en Exaltación de la Cruz. En las últimas horas, una versión sobre el vínculo con su padre, Alejandro Stoessel, volvió a generar repercusión.

La periodista Marcela Tauro aseguró que el conflicto habría comenzado por una cuestión patrimonial. Según relató en su programa radial, Alejandro le habría recomendado a su hija realizar una división de bienes o un acuerdo prenupcial antes de casarse. “El rumor lo que dice es que los padres, el papá básicamente, Alejandro Stoessel, le habría sugerido a Tini que hiciera una división de bienes, un prenupcial”, sostuvo.

De acuerdo con la versión difundida por Tauro, la cantante habría rechazado la propuesta y la conversación habría terminado en una discusión. “Ella lo tomó a mal, no le gustó, dijo que no. Tuvo como una discusión con el papá, y a partir de ahí pidió poner un administrador”, relató la periodista. También afirmó que el supuesto administrador estaría relacionado con el entorno de De Paul.

Tauro definió aquella situación como “la gota que rebalsó el vaso” y vinculó el episodio con el supuesto distanciamiento de Tini de sus padres. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación pública de la cantante, Alejandro Stoessel o Mariana Muzlera sobre el supuesto conflicto ni sobre una eventual ausencia de ambos en la boda. Las versiones sobre diferencias entre Tini y su padre ya habían circulado en 2023, cuando periodistas atribuyeron el distanciamiento a cuestiones vinculadas con el manejo de su carrera.

Los papás de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Los famosos que irían a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul La celebración reunirá, según las versiones difundidas, a figuras vinculadas tanto con la música y el espectáculo como con el fútbol. Entre los nombres mencionados aparecen María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Stefi Roitman, Ricky Montaner, Lizardo Ponce, Alejandro Sanz y Susana Giménez.

Del círculo de De Paul trascendieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Sergio “Kun” Agüero y Nicolás Otamendi. También circuló la posibilidad de que asistan David y Victoria Beckham, aunque esa presencia no está confirmada. El lugar elegido sería Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, el mismo complejo donde se realizó la boda de Oriana Sabatini y Dybala en 2024. En aquella celebración estuvieron Tini, De Paul, Paredes, Duki, Emilia Mernes, Ricky Montaner, Stefi Roitman y Lizardo Ponce, entre otras figuras. Tini confirmó públicamente su compromiso el 11 de agosto mediante un video en redes sociales, donde mostró el anillo y adelantó que compartirá el proceso de preparación de la boda. Además, ya realizó en París las primeras pruebas de su vestido.