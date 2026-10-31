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La terminante decisión de la novia de Fran Stoessel con Tini que volvió a encender la polémica familiar

La familia de la artista parece no tener paz y durante las últimas horas sumó un nuevo capítulo al escándalo.

Sigue todo mal con la familia de Tini Stoessel

Sigue todo mal con la familia de Tini Stoessel

Redes Sociales

Nazarena Obrecht, pareja de Francisco Stoessel, dejó de seguir a Tini Stoessel en Instagram y encendió las alarmas en las redes sociales. El detalle no pasó desapercibido para Juariu, la especialista en rastrear los movimientos de los famosos, quien expuso las pruebas del distanciamiento digital.

El jugador de fútbol y la artistas están próximos a casarse.
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A través de sus historias, Juariu mostró capturas de la lista de seguidos de Nazarena donde el usuario de la cantante brilla por su ausencia. Sin embargo, al hacer la búsqueda inversa, comprobó que Tini todavía mantiene a su cuñada entre sus contactos, dejando en evidencia un llamativo gesto unilateral.

“¿Vieron que la novia del hermano de Tini dejó de seguir a Tini?”, lanzó la panelista al compartir las imágenes, alimentando las versiones de tensión en torno a la interna familiar de los Stoessel.

Las pruebas que evidencian el alejamiento entre los hermanos Stoessel

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