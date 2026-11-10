Estudiantes y docentes volvieron a protestar en Francia: medio centenar de colegios permaneció cerrado

Nuevas manifestaciones estudiantiles volvieron a colmar las calles del país europeo en reclamo por más plazas en las universidades y mejores condiciones de aprendizaje.

Una coalición sindical entre estudiantes y docentes protestó este martes en las calles de Francia para demandar 250.000 plazas en las universidades y mejores condiciones de aprendizaje en los colegios. Bloquearon 49 institutos de secundaria, el 1,3% de los 3.700 centros educativos del país, según informó el Ministerio de Educación francés.

El gobierno de Emmanuel Macron les ofrece solo 5.000 plazas en universidades, por lo que volvieron a convocar a otro día de manifestaciones el próximo viernes. Desde septiembre, las protestas estudiantiles comenzaron a incluir reclamos por el incremento del costo de vida en el país y sumaron manifestantes de sectores no educativos.

Con la segunda mayor economía de la Unión Europea sometida a presiones para reducir la deuda, Macron tiene un margen limitado para apaciguar a los manifestantes mediante un aumento del gasto. Su gestión finalizará en mayo.

Las agrupaciones estudiantiles que llevaron adelante las protestas de este martes consideran insuficientes las respuestas dadas hasta ahora por el Ejecutivo. Entre ellas se encuentran más profesores, ayudas para reformar los centros más degradados y la sustitución gradual de una criticada plataforma de acceso a la universidad.

"No pararemos hasta que no tengamos una respuesta de verdad", sentenció Mai Lan, una estudiante de Marsella, de acuerdo a lo publicado por la agencia internacional AFP.

En Chelles, al este de París, una política local que acudió a intentar mediar en un bloqueo de una escuela recibió una botella llena de nafta en el pecho. La justicia abrió una investigación por intento de homicidio voluntario, pero no se identificó a la persona que lanzó la botella, indicó la fiscalía.

La Policía reprimió la protesta por el costo de vida del 31 de octubre

En otro fin de semana con protestas en Francia, la Policía reprimió a manifestantes en una movilización por el costo de vida que se realizó en París y a la que asistieron más de 200 mil personas. A lo largo y ancho del país se realizaron 150 concentraciones en distintas ciudades y las autoridades movilizaron 70 mil agentes de seguridad.

Según distintas organizaciones, cerca de 500 mil personas se movilizaron en toda Francia, de las cuales 200 mil salieron a las calles de la ciudad capital. Sindicatos universitarios llamaron a bloquear universidades durante la semana, según confirmó una estudiante en diálogo con France24.

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"A partir de este martes, bloquearemos nuestras universidades e institutos; volveremos a hacerlo el jueves, antes de unirnos a la manifestación del 5 de noviembre convocada por los trabajadores y los sindicatos", expresó.

En algunas de las protestas, la Policía reprimió con gases lacrimógenos. "Las fuerzas de seguridad mostrarán la máxima firmeza hacia los responsables de la violencia y los daños", expresó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.