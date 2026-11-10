La ilusión de los jóvenes que esperan a León XIV: "Al tenerlo acá, su mensaje llega más profundo" Tras la multitudinaria misa en Córdoba, el Papa volverá a la Ciudad de Buenas Aires para participar de la vigilia por la juventud, junto a varios artistas, en el Monumento de los Españoles. Por Agregar C5N en









Los jóvenes esperan la llegada del Papa al Monumento de los Españoles.

El papa León XIV continúa esta tarde con su actividad oficial en el tercer día de su visita a la Argentina. Luego de su paso por Córdoba, donde ofició una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El evento es abierto al público general y cuenta con un operativo especial de seguridad, transporte y circulación para facilitar la llegada de los asistentes y la desconcentración posterior. Las puertas se abrieron al mediodía y se espera el arribo del Papa para las 20.15. Para amenizar la espera, se llevarán a cabo shows musicales de artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

León XIV en Argentina: así se vive la previa del encuentro con los jóvenes



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Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/fwO7fOSUyI — C5N (@C5N) November 10, 2026 Desde el Episcopado señalaron que "el encuentro busca poner en el centro esas historias y esas voces. La pastoral juvenil procura acompañarlos en sus procesos vitales y reconocerlos como protagonistas de la vida de la Iglesia, con capacidad de aportar su propia mirada y de asumir responsabilidades en la comunidad y en la vida social con la fuerza transformadora del Evangelio".