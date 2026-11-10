La ilusión de los jóvenes que esperan a León XIV: "Al tenerlo acá, su mensaje llega más profundo"

El papa León XIV continúa esta tarde con su actividad oficial en el tercer día de su visita a la Argentina. Luego de su paso por Córdoba, donde ofició una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
El evento es abierto al público general y cuenta con un operativo especial de seguridad, transporte y circulación para facilitar la llegada de los asistentes y la desconcentración posterior. Las puertas se abrieron al mediodía y se espera el arribo del Papa para las 20.15. Para amenizar la espera, se llevarán a cabo shows musicales de artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.
Desde el Episcopado señalaron que "el encuentro busca poner en el centro esas historias y esas voces. La pastoral juvenil procura acompañarlos en sus procesos vitales y reconocerlos como protagonistas de la vida de la Iglesia, con capacidad de aportar su propia mirada y de asumir responsabilidades en la comunidad y en la vida social con la fuerza transformadora del Evangelio".
En diálogo con el periodista Alejandro Moreyra de C5N, un joven chaqueño de 25 años aseguró estar emocionado por la llegada del papa al país: “Hoy estamos más cerca y muy emocionados por el encuentro con él. Es muy importante escuchar lo que tiene para decir. Saber que lo tenemos acá y escucharlo, es muy distinto que verlo por Youtube. El tema de la familia es lo que más me llegó. Todo empieza por casa y de ahí sale afuera en la vida cotidiana”.