Los 3 ejercicios fáciles y rápidos para mujeres mayores de 50 años: tonifican todo el cuerpo

Mantenerse activa después de esa edades clave para la salud, la fuerza y el bienestar físico y mental.

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios naturales que pueden afectar la fuerza, la postura y la flexibilidad . Por eso, mantener un estilo de vida activo se vuelve esencial para conservar la salud física y emocional. El ejercicio regular no solo mejora la condición muscular, sino que también previene enfermedades óseas y cardiovasculares.

En el caso de las mujeres mayores de 50 años , el entrenamiento de fuerza adquiere un papel clave. A esta edad, la pérdida de masa muscular puede acelerar el envejecimiento físico y aumentar el riesgo de lesiones o caídas. Por eso, los especialistas recomiendan incluir ejercicios que trabajen todo el cuerpo y que se adapten al nivel de cada persona.

Rutinas simples, como las que propone la entrenadora Mar Planas , pueden realizarse en casa sin necesidad de equipamiento. Estas actividades fortalecen los músculos, mejoran la circulación y ayudan a mantener la energía diaria, siendo una excelente herramienta para acompañar los cambios del cuerpo durante la menopausia o la madurez.

Las flexiones son uno de los ejercicios más completos para fortalecer la parte superior del cuerpo. Trabajan el pecho, los hombros y los tríceps , y además ayudan a mejorar la postura y la estabilidad del tronco. Para quienes se inician, una opción es realizarlas apoyando las manos en una pared o mueble firme, inclinando el cuerpo hacia adelante y bajando hasta que el pecho casi toque la superficie.

Este ejercicio puede adaptarse fácilmente al nivel de fuerza de cada persona. A medida que se gana resistencia, se puede aumentar la inclinación o pasar a hacerlas en el suelo. Practicar tres series de 10 a 15 repeticiones tres veces por semana es suficiente para notar resultados visibles en poco tiempo.

Remo con goma

El remo con banda elástica es ideal para fortalecer la espalda, los brazos y los hombros, al mismo tiempo que mejora la postura. Se realiza sujetando una goma o banda elástica con ambas manos, inclinando ligeramente el torso y llevando los codos hacia atrás, hasta que la banda llegue al abdomen. Este movimiento activa los músculos dorsales y favorece una correcta alineación de la columna.

remo con goma

Además de su eficacia, es un ejercicio seguro para las articulaciones y puede hacerse en cualquier lugar. Se recomienda realizar tres series de 12 a 15 repeticiones, controlando la respiración y manteniendo el abdomen firme durante todo el movimiento.

Plancha

La plancha es uno de los ejercicios más efectivos para fortalecer el abdomen, la espalda baja y los glúteos, además de mejorar la estabilidad del cuerpo. Se realiza apoyando los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, manteniendo el cuerpo recto, como una tabla. Es importante no arquear la espalda y mantener la mirada hacia el suelo.

plancha

Comenzar con 10 segundos de trabajo y 5 segundos de descanso, repitiendo tres veces, permite ir ganando fuerza y resistencia progresivamente. Con el tiempo, se puede aumentar la duración del ejercicio. Este movimiento no solo tonifica el abdomen, sino que también contribuye a prevenir dolores lumbares y mejora la postura general.