La línea D del subte extenderá su servicio el domingo por el partido de River y Gimnasia De acuerdo con lo que informaron desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), los pasajeros solo podrán bajarse en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.







Los hinchas que viajen en subte tendrán extensión horaria. Prensa SBASE

El Gobierno de la Ciudad anunció que este domingo, los hinchas de River que asistan al Monumental para ver el partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata podrán volver en subte D gracias a la extensión horaria.

Según informaron desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), na vez finalizado el horario habitual, los trenes continuarán saliendo únicamente de la estación Congreso de Tucumán hasta las doce de la noche. En tanto, los usuarios van a poder descender en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

El anuncio forma parte del convenio que firmaron la institución de Núñez y la empresa de transporte, con el objetivo de garantizar el regreso de sus hinchas.

"Durante la firma del convenio, Javier Ibañez, presidente de SBASE, sostuvo: “El Subte es un servicio clave en la Ciudad, especialmente para los eventos masivos, porque permite transportarse con rapidez y evitar el uso de transporte privado. Estamos muy contentos de llevar adelante esta iniciativa, que facilita la vida a miles de personas, que van a poder ir a la cancha y regresar más rápido”.