La ironía de un famoso conductor que destruyó a Nico Occhiato: "Siempre la culpa es de la producción"

Un reconocido presentador de televisión aprovechó un fallo en vivo para lanzar una frase sarcástica contra el presentador. Se reavivó la polémica originada en el canal de streaming.

El escándalo mediático que volvió a poner en el centro a Nico Occhiato se reactivó este miércoles con una serie de declaraciones de un reconocido conductor que encendieron el clima en la televisión argentina y el ecosistema del streaming, días más tarde del escándalo que se vivió en Luzu TV por la fake news sobre la salud del padre de Lionel Messi.

El punto de partida fue la frase al aire del conductor de Mario Massaccesi , quien, tras un desperfecto técnico en vivo, lanzó sin filtro: “Siempre la culpa es de la producción. Y de lo que te cantan por la cucaracha, ni te lo digo” . Esa línea fue interpretada como una ironía directa al modo en que se distribuyen responsabilidades dentro de los programas de televisión y plataformas digitales.

El contexto no fue menor: el comentario surgió segundos después de que el programa quedara sin audio durante una transmisión en vivo. En ese instante, el conductor y periodista aprovechó la falla técnica para dejar una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que fue tomada como una indirecta para el fundador de Luzu TV.

En su intervención en TN, insistió con una lógica crítica hacia el detrás de escena televisivo, reforzando la idea de que muchas veces “la producción” funciona como un escudo discursivo cuando algo falla.

El trasfondo del conflicto ya venía cargado por la polémica en torno a una información falsa vinculada al entorno de Lionel Messi, situación que involucró indirectamente a figuras del streaming como Florencia Peña y a la estructura de trabajo del canal de streaming.

El conductor de Mario Massaccesi le tiró un "palazo" al productor Nico Occhiato en medio del escándalo viral.

Flor Peña demandará a Nico Occhiato y Luzu TV

La tensión en el mundo del streaming sumó un capítulo judicial de alto impacto con la confirmación de que Florencia Peña avanzará con acciones legales contra Nico Occhiato y la plataforma Luzu TV. Es que el abogado Fernando Burlando fue categórico en su testimonio televisivo al afirmar: “La consulta que ha hecho Florencia realmente la habilita de lleno a hacer un reclamo. Su rescisión no se hizo conforme a la normativa que estaba establecida en el contrato que las partes firmaron”.

Burlando también aportó detalles sobre el estado emocional de su clienta, describiendo que Peña se encuentra “atravesada por el dolor y la angustia”, y reforzó la idea de que la desvinculación fue apresurada.

En su testimonio añadió otra frase clave: “Creo que las decisiones que se tomaron fueron muy apresuradas y radicales”, apuntando directamente a la gestión interna del canal de streaming.

El eje legal del reclamo, según trascendió en distintos programas de espectáculos, incluiría el pedido de cumplimiento total del contrato firmado para el ciclo que Peña compartía con Marley. La estrategia de la defensa sostiene que la actriz no tenía injerencia directa en la producción del contenido, lo que refuerza el argumento de que la responsabilidad de los errores o decisiones editoriales recaía en la estructura del canal.

Finalmente, el conflicto también abrió un debate más amplio sobre la forma en que plataformas como Luzu TV gestionan crisis internas y responsabilidades públicas. La frase atribuida a Burlando sobre el supuesto maltrato en la desvinculación, sumada a testimonios de terceros como el periodista Guido Zaffora, que habló de “llamadas tensas y sorpresivas”, alimenta una narrativa de conflicto estructural.