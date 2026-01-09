El actor no le esquivó a las cámaras y no solo reconoció que “es patético” la situación que está sintiendo, sino que también lamentó el hecho por su pareja, Griselda Siciliani. “Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y destruirlo”, sostuvo.

En medio de la polémica por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa, el actor rompió el silencio y habló sobre la fuerte acusación. Sin esquivar las cámaras confirmó su infidelidad y reveló cómo quedó su relación con la actriz argentina.

“ Esto patético, me da vergüenza . Escucharme me da mucha vergüenza. Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas”, se sinceró Castro ante los micrófonos de Instrusos (América).

Son mostrarse molesto, pero sí serio, el galán de las telenovelas negó que tenga una relación abierta con la protagonista de Envidiosas e hizo un mea culpa por sus actitudes. “ Está claro que hay cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar , es patético y absurdo cuando le tuve que contar a Griselda”, lamentó.

Respecto a los audios que le envió a Sarah Borrell reflexionó: “ Uno cree que es gracioso y es un estúpido . Tengo un montón de patrones que tengo que seguir mejorando”, analizó, pero también reconoció que le da “mucha tristeza” encontrarse “otra vez en el mismo lugar de tener que explicar cosas”.

“Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo” , reflexionó.

En esa línea, Castro hizo un paralelismo con la situación que está viviendo actualmente y las fotos íntimas que se viralizaron hace algunos años y fue muy autocrítico: “Hay que superar la foto de la verg... lo mío es un nivel de pelotu... No me bastó con eso. Ese patetismo yo lo sentí, tampoco tirar la pelota afuera”.

Por último, sobre la charla que tuvo que afrontar con Siciliani para confesarle la infidelidad y si le da miedo que puede ser un punto de quiebre con su pareja, Castro remarcó que con ella habla “claramente”.

“Griselda habla otra liga y juega otra liga. Yo la conozco mucho, nuestra relación está basada en otras cosas”, indicó, pero también reconoció que esto “destruye la confianza en la pareja, el crédito”. “Esto no resbala, esto jode. Pero acá tampoco sirve tirar la pelota afuera y no hacerse cargo de lo que hiciste. Ya está”, concluyó.

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro, pero explicó sus acuerdos de pareja

La protagonista de Envidiosa, Griselda Siciliani, confirmó la infidelidad del actor Luciano Castro con Sarah Borrell, una mujer danesa que conoció en Madrid, reconoció que "la situación es dolorosa" y reveló que la "condición" que le puso para estar juntos es "no mentir".

"Yo estaba viendo el video con todas las réplicas de Messi diciendo eso y de golpe me aparece la noticia: 'Se filtra audio de Luciano Castro'. Y yo le pregunto a él, empezamos a leer y le digo: '¿Es cierto?'. Él me dice que sí, a lo que le respondo: 'No, boludo, esto va a ser un quilombo'", relató Siciliani este jueves en La Mañana con Moria por El Trece.

La artista enfatizó que le "duele profundamente", que la exposición pública no le "resbala" y que estar "expuesta" la pone "nerviosa". "No me interesa lo que digan de mí, trato de contestar, pero por supuesto hubiese preferido evitar conocer la intimidad de Luciano", definió.